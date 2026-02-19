Rượt đuổi tỷ số 3-3 kịch tính: Atletico Madrid đánh rơi chiến thắng trước Club Brugge Dẫn trước hai bàn trong hiệp một, Atletico Madrid vẫn để Club Brugge cầm hòa 3-3 đầy tiếc nuối tại lượt đi play-off Champions League sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Trận lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Jan Breydel rạng sáng nay đã chứng kiến một kịch bản không tưởng. Dù đã tạo ra lợi thế dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, đoàn quân của HLV Diego Simeone vẫn không thể bảo toàn chiến thắng trước sự kiên cường của đại diện nước Bỉ. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3, đẩy mọi sự kịch tính dồn vào trận lượt về tại Tây Ban Nha.

Atletico Madrid không thể giành chiến thắng trước Club Brugge ở lượt đi play-off Champions League.

Sự áp đảo của Atletico Madrid trong hiệp một

Hành quân đến đất Bỉ với mục tiêu giải quyết sớm đối thủ, Atletico Madrid nhập cuộc đầy chủ động. Sự xuất hiện của tân binh Ademola Lookman trong đội hình xuất phát giúp lối chơi tấn công của đội khách trở nên thanh thoát và giàu đột biến hơn.

Ngay phút thứ 8, bước ngoặt đầu tiên đã xảy ra. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Joaquin Seys để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Julian Alvarez không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ thành Simon Mignolet, mở tỷ số trận đấu. Lợi thế sớm giúp Atletico dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường, khiến Club Brugge hoàn toàn bế tắc.

Đến những giây cuối cùng của hiệp một, cách biệt được nhân đôi. Từ quả phạt góc của Marcos Llorente, Antoine Griezmann thực hiện pha chạm bóng tinh tế tạo điều kiện để Ademola Lookman đệm bóng cận thành. Tỷ số 2-0 trước giờ nghỉ dường như đã đảm bảo một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò Simeone.

Màn quật khởi ngoạn mục của Club Brugge

Bước sang hiệp hai, Club Brugge thay đổi hoàn toàn diện mạo. Với tinh thần không còn gì để mất, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của Jan Oblak. Phút 51, Raphael Onyedika nhen nhóm hy vọng cho đội chủ sân Jan Breydel bằng pha đá bồi chuẩn xác sau nỗ lực cản phá của thủ môn đối phương.

Sự thăng hoa của các cầu thủ áo xanh đen tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 60. Mamadou Diakhon thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh phải trước khi tung đường kiến tạo loại bỏ hàng thủ Atletico, giúp Nicolo Tresoldi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.

Nhằm tìm kiếm lại thế trận, HLV Simeone tung Sorloth và Koke vào sân. May mắn mỉm cười với họ ở phút 79 khi đường căng ngang của Llorente khiến hậu vệ Joel Ordonez lóng ngóng phản lưới nhà dưới áp lực của Sorloth. Atletico một lần nữa vươn lên dẫn trước 3-2.

Kịch tính phút 89

Sự kiên cường của Club Brugge khiến Atletico trả giá.

Tưởng chừng đại diện La Liga đã có thể ra về với lợi thế thắng trận, nhưng Club Brugge đã chiến đấu đến cùng. Phút 89, Raphael Onyedika một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương, đặt Christos Tzolis vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo này dứt điểm quyết đoán hạ gục Jan Oblak, ấn định kết quả hòa 3-3 đầy cảm xúc.

Thông số trận đấu Club Brugge Atletico Madrid Tỷ số 3 3 Bàn thắng Onyedika (51'), Tresoldi (60'), Tzolis (89') Alvarez (8' P), Lookman (45+4'), Ordonez (79' OG) Trạng thái Kết thúc

Đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn, Atletico Madrid sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong trận lượt về tại Metropolitano. Ngược lại, Club Brugge đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần không bỏ cuộc trước các ông lớn châu Âu.