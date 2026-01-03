Rượt đuổi tỷ số 3-3: Rimario tỏa sáng ngày tái xuất giúp Thanh Hóa cầm hòa Hải Phòng Trong trận cầu bùng nổ với 6 bàn thắng tại vòng 14 V-League, Thanh Hóa lội ngược dòng ngoạn mục để chia điểm với Hải Phòng nhờ sự tỏa sáng của Rimario sau 4 tháng dưỡng thương.

Trận đối đầu tại sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 14 V-League đã kết thúc với kịch bản khó tin khi hai đội chia điểm trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính. Sau hiệp một kín kẽ, hiệp hai trở thành một bữa tiệc bóng đá tấn công với liên tiếp các bàn thắng được ghi trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Hải Phòng bị Thanh Hóa cầm hòa trên sân nhà.

Hiệp hai bùng nổ và sự hớ hênh của hàng thủ

Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 54 khi Tagueu khai thông thế bế tắc cho Hải Phòng bằng một cú dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi Nguyễn Văn Tùng san bằng tỷ số cho Thanh Hóa chỉ 5 phút sau đó.

Đáng chú ý, trận đấu được đẩy lên cao trào khi hàng thủ Thanh Hóa bất ngờ chơi thiếu tập trung. Tận dụng cơ hội này, Hải Phòng liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 62 và 63 nhờ công của Tagueu và Luiz Antonio, nhanh chóng nới rộng cách biệt lên thành 3-1. Tại thời điểm này, nhiều người đã nghĩ về một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng đất Cảng.

Tinh thần thép của đội bóng xứ Thanh

Bất chấp những khó khăn về tài chính đang bủa vây câu lạc bộ, các cầu thủ Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 73, Nguyễn Văn Tùng hoàn tất cú đúp cá nhân bằng pha đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội khách.

Sức ép nghẹt thở được thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp duy trì cho đến những phút cuối cùng. Phút 82, tiền đạo Rimario — người vừa trở lại sau 4 tháng điều trị chấn thương — đã tỏa sáng đúng lúc với pha lập công ấn định kết quả hòa 3-3. Đây là bàn thắng đầy cảm xúc, đánh dấu sự tái xuất quan trọng của chân sút chủ lực bên phía Thanh Hóa.

Cục diện bảng xếp hạng sau trận hòa

Việc đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khiến Hải Phòng lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 4 từ tay Hà Nội FC. Trong khi đó, trận hòa quả cảm này được xem là một thành công lớn của Thanh Hóa, giúp họ giữ vững tinh thần giữa giai đoạn đầy thử thách.

Dưới đây là thống kê các bàn thắng trong trận đấu:

Phút Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Tỷ số tạm thời 54' Tagueu Hải Phòng 1-0 59' Nguyễn Văn Tùng Thanh Hóa 1-1 62' Tagueu Hải Phòng 2-1 63' Luiz Antonio Hải Phòng 3-1 73' Nguyễn Văn Tùng Thanh Hóa 3-2 82' Rimario Thanh Hóa 3-3

Trận hòa này không chỉ mang lại điểm số mà còn khẳng định bản lĩnh của cả hai đội bóng trong cuộc đua khốc liệt tại V-League mùa giải năm nay.