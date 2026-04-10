Về Báo Hà Tĩnh

Ruud Gullit: Jurrien Timber là hậu vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay

Văn Thể10/04/2026 12:14

Huyền thoại bóng đá Hà Lan khẳng định Jurrien Timber là nhân tố không thể thay thế trong hàng thủ Arsenal, góp công lớn giúp đội bóng áp sát ngôi vương Premier League.

Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên đăng quang ngôi vương Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004. Hiện tại, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng xếp hạng với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai là Manchester City, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Nền tảng từ hàng phòng ngự kiên cố

Một trong những yếu tố then chốt dẫn đến thành công rực rỡ của "Pháo thủ" mùa này chính là hệ thống phòng ngự thép. Thống kê cho thấy Arsenal mới chỉ để lọt lưới 22 bàn sau 31 trận đấu, một hiệu số ấn tượng minh chứng cho sự ổn định của các cầu thủ tuyến dưới.

Trong hệ thống đó, hậu vệ Jurrien Timber nổi lên như một điểm sáng rực rỡ. Những màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ người Hà Lan đã nhận được sự tán dương đặc biệt từ huyền thoại đồng hương Ruud Gullit. Chia sẻ với Gambling Insider, Gullit khẳng định Timber không chỉ xuất sắc mà còn là một trong những hậu vệ hay nhất giải đấu hiện nay.

Huyền thoại Gullit đánh giá cao năng lực của Timber.

Sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương

Gia nhập Arsenal từ Ajax với mức giá 40 triệu bảng, Jurrien Timber từng đối mặt với không ít hoài nghi khi phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương ngay trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự trở lại của anh đã dập tắt mọi lo ngại. Ruud Gullit nhận xét: "Bạn phải thực sự xuất sắc mới có thể chiếm được suất đá chính thường xuyên trong hàng phòng ngự của Arsenal vào lúc này."

Huyền thoại này nhấn mạnh thêm rằng Timber là mẫu cầu thủ đồng đội đích thực. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường bóng đá khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Những nhân tố bổ trợ chất lượng

Bên cạnh Timber, Ruud Gullit cũng dành lời khen ngợi cho Noni Madueke. Dù chuyển đến từ Chelsea với mức giá hơn 50 triệu bảng và thường xuyên đóng vai trò dự bị cho Bukayo Saka, Madueke vẫn chứng minh được giá trị mỗi khi được trao cơ hội. Gullit đặc biệt ấn tượng với tinh thần làm việc chăm chỉ và khả năng hỗ trợ phòng ngự không bóng của cầu thủ 24 tuổi này.

Với sự ổn định từ các trụ cột và tinh thần quyết tâm cao độ, Arsenal đang tràn đầy tự tin cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào thứ Bảy tới. Đây được xem là bước đệm quan trọng để đội bóng thành London tiếp tục bứt phá trên hành trình tiến tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO