Ryan Giggs tái hiện thời hoàng kim Man Utd và nỗi sợ mang tên Sir Alex Ferguson Tại buổi giao lưu ở Chester, huyền thoại Ryan Giggs đã chia sẻ những góc khuất về kỷ luật thép của Sir Alex, đặc quyền của Cantona và mong muốn tái xuất sân cỏ.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại khách sạn Crowne Plaza ở Chester, Ryan Giggs đã tạm gác lại những ồn ào đời tư để dẫn dắt người hâm mộ trở về những năm tháng rực rỡ nhất của Manchester United. Ở tuổi 52, cựu tiền vệ xứ Wales vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, nhưng điều khiến khán phòng bùng nổ chính là những câu chuyện chưa từng kể về triều đại của Sir Alex Ferguson.

Man United dưới góc nhìn của Giggs.

Nỗi sợ hãi kéo dài 15 năm và kỷ luật thép của Sir Alex

Tâm điểm trong mọi hồi ức của Giggs là Sir Alex Ferguson – người mà anh thừa nhận là có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp 24 năm tại Old Trafford. Đáng chú ý, Giggs tiết lộ một sự thật gây ngạc nhiên: "Tôi đã sợ ông ấy đến phát khiếp trong suốt 15 năm đầu tiên. Ông ấy chỉ bắt đầu 'ấm áp' hơn khi tôi bước sang tuổi 38 hay 39".

Sự nghiêm khắc của chiến lược gia người Scotland không chỉ dừng lại ở lời đồn. Giggs nhớ lại sai lầm năm 15 tuổi khi thi đấu cho đội trẻ. Sau một hiệp đấu kém thuyết phục, thay vì HLV đội trẻ, chính Sir Alex đã lao vào phòng thay đồ để trực tiếp "sấy" cậu thiếu niên Giggs. Việc Giggs ghi bàn ngay sau đó vô tình khiến Sir Alex tin rằng cách duy nhất để khai phá tiềm năng của anh là phải quát tháo trong suốt hai thập kỷ sau đó.

Vụ đột kích tại nhà Lee Sharpe và 'kẻ phản bội' bất ngờ

Một trong những giai thoại kinh điển nhất được Giggs kể lại là vụ Sir Alex đột kích buổi tiệc tại nhà Lee Sharpe khi anh mới 17 tuổi. Trong khi các cầu thủ trẻ cuống cuồng tìm chỗ trốn dưới gầm giường hay nhảy cửa sổ, Giggs và Sharpe đã bị tóm gọn và nhận án phạt hai tuần lương cùng cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Tuy nhiên, chi tiết gây sốc nhất chính là danh tính người đã "mật báo" cho Sir Alex. "Chỉ mãi đến 10 năm trước, tôi mới phát hiện ra chính mẹ tôi là người đã báo tin. Bà lo lắng Lee Sharpe sẽ có ảnh hưởng xấu đến tôi, và thành thật mà nói, bà đã đúng", Giggs hóm hỉnh chia sẻ.

Sự thiên vị đầy nghệ thuật dành cho Eric Cantona

Trong một tập thể được quản trị bằng kỷ luật sắt, Eric Cantona là ngoại lệ duy nhất. Giggs kể lại một buổi tiệc tri ân yêu cầu thắt cà vạt đen, nơi anh bị Ferguson mắng mỏ thậm tệ vì mở cúc cổ áo. Thế nhưng, khi Cantona bước vào với bộ vest trắng, áo phanh ngực và giày thể thao, Sir Alex lại quay sang khen ngợi: "Đó mới là cái mà người ta gọi là phong cách!".

Theo Giggs, chính sự thấu hiểu và cách quản trị nhân sự đặc biệt dành cho "King Eric" – ngay cả sau vụ đá cổ động viên Crystal Palace – đã biến Man Utd thành một cỗ máy chiến thắng hàng loạt. Bên cạnh đó, Giggs cũng tiết lộ những góc khuất về đồng đội như Roy Keane – người đã đưa anh đến với yoga, hay David Beckham – người luôn yêu ánh hào quang từ những ngày đầu.

Khát vọng trở lại đường biên và di sản 1999

Khi nhắc về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Giggs chọn trận chung kết Champions League 1999 tại Camp Nou. Dù thừa nhận Man United đã chơi tệ trong phần lớn thời gian, nhưng cái kết điên rồ đã khiến anh lần đầu tiên và duy nhất bật khóc trên sân cỏ. Về bàn thắng để đời, pha solo trước Arsenal tại FA Cup 1998-99 vẫn là biểu tượng không thể thay thế.

Hiện tại, dù sự nghiệp cầm quân bị gián đoạn bởi các vấn đề pháp lý, Giggs vẫn khao khát được trở lại đường biên. Anh dành lời khen cho Michael Carrick và khẳng định mình vẫn còn những công việc chưa hoàn thành. "Nếu tôi không bao giờ làm HLV nữa, đó không phải là tận thế, nhưng tôi vẫn muốn được hít thở bầu không khí của sân cỏ đỉnh cao một lần nữa", huyền thoại số 11 kết luận.