Ryan Hà chia tay HAGL: Cái kết không trọn vẹn của tiền vệ Việt kiều Tiền vệ Ryan Hà xác nhận rời Hoàng Anh Gia Lai sau mùa giải 2025/26 khi không thể cạnh tranh suất đá chính với dàn tài năng trẻ tại Pleiku.

Hành trình của tiền vệ Việt kiều Pháp, Ryan Hà, tại Pleiku chuẩn bị đi đến hồi kết. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1997 đã chính thức xác nhận sẽ chia tay Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Thông tin này được anh chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân, đánh dấu sự khép lại của một chương ngắn ngủi nhưng đầy biến động trong sự nghiệp thi đấu tại Việt Nam.

Sự khởi đầu đầy hứa hẹn

Cập bến đội bóng phố Núi vào mùa hè năm 2025 dưới dạng chuyển nhượng tự do, Ryan Hà từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Thực tế, ở giai đoạn lượt đi của mùa giải, tiền vệ 28 tuổi đã chứng minh được giá trị của mình thông qua sự năng nổ và khả năng hoạt động không mệt mỏi ở khu vực giữa sân.

Thống kê cho thấy Ryan Hà đã có chuỗi 11 trận ra sân liên tiếp trong đội hình xuất phát, đóng góp 1 bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Thời điểm đó, anh được xem là lựa chọn ưu tiên nhờ kinh nghiệm và thể lực dồi dào, giúp HAGL duy trì sự cân bằng trong lối chơi pressing tầm cao.

Ryan Hà chuẩn bị chia tay Hoàng Anh Gia Lai.

Cuộc chuyển giao thế hệ tại Pleiku

Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi chóng mặt khi mùa giải bước vào giai đoạn hai. Kể từ đầu tháng 2 đến nay, vai trò của Ryan Hà tại HAGL sụt giảm nghiêm trọng. Thay vì là hạt nhân trong lối chơi, anh dần trở nên lạc lõng và chỉ có duy nhất một lần được ra sân trong trận đấu gặp Ninh Bình. Phần lớn thời gian còn lại, Ryan Hà thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị, thậm chí có những vòng đấu anh không được điền tên vào danh sách đăng ký.

Sự sa sút này không hoàn toàn đến từ phong độ cá nhân mà còn bởi chiến lược ưu tiên trẻ hóa của đội bóng. Sự trưởng thành vượt bậc của những tài năng trẻ như Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm đã khiến không gian thi đấu của Ryan Hà bị thu hẹp đáng kể. Ban huấn luyện HAGL dường như đã tìm thấy sự tươi mới và khát khao hơn từ lứa cầu thủ tự đào tạo, buộc những cái tên như Ryan Hà phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Hành trình tìm kiếm bản sắc chưa thành

Trước khi gia nhập HAGL, Ryan Hà đã có một hành trình đầy thử thách tại V-League khi lần lượt khoác áo nhiều câu lạc bộ khác nhau như Khánh Hòa, Bình Dương, Hà Nội FC và PVF-CAND. Dù sở hữu thể hình và kỹ thuật cơ bản tốt, nhưng sự ổn định vẫn là rào cản lớn nhất ngăn tiền vệ này vươn tới tầm cao mới.

Việc rời Pleiku sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc có lẽ là quyết định cần thiết cho cả hai phía. HAGL sẽ có thêm không gian để phát triển thế hệ kế cận, trong khi Ryan Hà cần một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp và tìm lại cảm hứng chơi bóng đỉnh cao. Người hâm mộ phố Núi sẽ nhớ về anh như một cầu thủ chuyên nghiệp, dù dấu ấn để lại chưa thực sự đậm nét như kỳ vọng ban đầu.