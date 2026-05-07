Ryse: Son of Rome giảm giá 65% trên Steam: Cơ hội sở hữu siêu phẩm đồ họa thời La Mã giá rẻ Tựa game hành động Ryse: Son of Rome đang được giảm giá còn 3,49 USD trên Steam đến ngày 9/7/2026. Với hỗ trợ đồ họa 4K và 87% đánh giá tích cực, đây là ưu đãi hấp dẫn cho người chơi yêu thích bối cảnh La Mã cổ đại.

Ryse: Son of Rome, tựa game hành động phiêu lưu lấy bối cảnh La Mã cổ đại do Crytek phát triển, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Steam với đợt giảm giá sâu. Theo dữ liệu từ SteamDB, trò chơi hiện có giá chỉ 3,49 USD thay vì mức niêm yết 9,99 USD thông thường. Chương trình khuyến mãi giảm 65% này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 09/07/2026.

Hình ảnh Marius Titus trong trò chơi Ryse: Son of Rome.

Hành trình phục hận của binh sĩ Marius Titus

Trong Ryse: Son of Rome, người chơi sẽ nhập vai Marius Titus, một binh sĩ trẻ tuổi gia nhập quân đội La Mã và tham gia vào các chiến dịch tại vùng Britannia. Cốt truyện của game xoay quanh hành trình trả thù cho gia đình của Marius, dẫn dắt người chơi đi qua những trận đánh khốc liệt và đầy kịch tính.

Để giành chiến thắng trước những kẻ thù đông đảo, người chơi cần áp dụng nhiều chiến thuật chiến đấu khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của game là việc sử dụng đội hình rùa (testudo) để phòng thủ trước làn mưa tên của đối phương. Ngoài ra, hệ thống chiến đấu cho phép thực hiện các chuỗi combo liên hoàn và các đòn kết liễu (finishing moves) đẹp mắt, giúp đa dạng hóa phong cách chơi.

Hình ảnh những con tàu trong trò chơi Ryse: Son of Rome.

Công nghệ đồ họa 4K và các nội dung mở rộng

Dù đã ra mắt từ năm 2014, Ryse: Son of Rome vẫn được đánh giá cao nhờ nền tảng đồ họa vượt thời gian của Crytek. Phiên bản trên Steam hỗ trợ độ phân giải 4K, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và chi tiết. Bên cạnh phần chơi đơn theo cốt truyện, game còn cung cấp chế độ chơi mạng với 26 bản đồ khác nhau.

Đặc biệt, phiên bản đang giảm giá này đã bao gồm các gói nội dung tải thêm (DLC) quan trọng như Colosseum và Morituri, giúp tăng thêm giá trị cho người mua. Dưới đây là bảng tóm tắt thông tin ưu đãi:

Thông số Chi tiết Tên trò chơi Ryse: Son of Rome Nhà phát triển Crytek Giá khuyến mãi 3,49 USD (Giảm 65%) Giá gốc 9,99 USD Thời hạn ưu đãi Đến ngày 09/07/2026 Tính năng nổi bật Hỗ trợ 4K, bao gồm đầy đủ DLC

Hình ảnh một trận chiến trong trò chơi Ryse: Son of Rome.

Đánh giá từ cộng đồng game thủ

Trên nền tảng Steam, Ryse: Son of Rome nhận được phản hồi rất tích cực với 87% ý kiến đánh giá tốt trong tổng số hơn 44.560 bài đánh giá. Đa số người chơi bày tỏ sự yêu thích đối với chất lượng đồ họa, bối cảnh lịch sử La Mã và lối chơi hành động đặc trưng.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng chỉ ra rằng đây là một trò chơi có lối dẫn truyện khá tuyến tính. Một số ít người chơi khác cũng ghi nhận gặp phải những lỗi kỹ thuật nhỏ trong quá trình trải nghiệm. Dù vậy, với mức giá chưa tới 4 USD, đây vẫn được xem là một trong những món hời lớn nhất dành cho game thủ trên Steam ở thời điểm hiện tại.