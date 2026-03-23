S Pen trên Galaxy S27 Ultra sẽ giữ nguyên công nghệ EMR thay vì nâng cấp đột phá Samsung được cho là sẽ tiếp tục sử dụng chuẩn cảm ứng điện từ EMR cho Galaxy S27 Ultra nhằm ưu tiên độ ổn định dù đã phát triển thành công công nghệ bút mới.

Samsung Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ không sở hữu những nâng cấp mang tính đột phá cho bút S Pen như các tin đồn trước đó. Thay vào đó, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc quyết định duy trì tiêu chuẩn cảm ứng điện từ (EMR) truyền thống đã đồng hành cùng dòng Note và Ultra trong suốt 15 năm qua.

Vì sao Samsung trì hoãn việc thương mại hóa bút cảm ứng thế hệ mới?

Theo báo cáo từ chuyên trang ETNews, Samsung thực chất đã tiến hành thử nghiệm một loại bút cảm ứng thế hệ mới dành riêng cho Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, hãng đã quyết định loại bỏ giải pháp này khỏi kế hoạch sản xuất cuối cùng. Việc thay đổi được cho là bước đi thiên về sự an toàn, đặt trải nghiệm ổn định của người dùng lên trên những tính năng hào nhoáng.

Phân tích sự khác biệt giữa các công nghệ bút cảm ứng

Hiện nay, thị trường bút cảm ứng chia làm hai chuẩn chính là EMR và AES. Chuẩn EMR (Electromagnetic Resonance) hiện tại bắt buộc phải có một lớp số hóa (digitizer) nhúng trực tiếp dưới tấm nền màn hình. Trong khi đó, chuẩn AES (Active Electrostatic) hoạt động bằng cách sử dụng một chiếc bút tích hợp pin và hệ thống nguồn bên trong, kết hợp cùng màn hình cảm ứng điện dung để ghi nhận thao tác.

Tuy nhiên, việc tích hợp thêm viên pin khiến thân bút AES trở nên dày và cồng kềnh hơn, không phù hợp để đút gọn vào thân máy điện thoại như thiết kế đặc trưng của dòng Ultra.

Đặc điểm kỹ thuật Chuẩn EMR (Samsung dùng) Chuẩn AES (Phổ biến) Lớp số hóa màn hình Bắt buộc có Không cần Nguồn điện cho bút Không cần pin Cần pin tích hợp Kích thước thân bút Mỏng, gọn nhẹ Dày, cồng kềnh

Thách thức từ chuẩn sạc không dây Qi2

Việc kiên trì với công nghệ EMR cũng mang lại những thách thức về mặt vật lý, đặc biệt là khi chuẩn sạc Qi2 đang thịnh hành. Tiêu chuẩn này yêu cầu smartphone trang bị vòng nam châm neodymium bên trong mặt lưng máy. Từ lực từ vòng nam châm này có thể gây nhiễu loạn trực tiếp đến công nghệ EMR, dẫn đến tình trạng bút nhận diện sai hoặc bị đứt nét khi viết vẽ.

Samsung được cho là đã phát triển thành công một công nghệ đột phá hội tụ ưu điểm của cả hai chuẩn: không cần lớp số hóa trên màn hình và cũng không cần pin trong thân bút. Dù vậy, hãng vẫn quyết định chờ đợi công nghệ này đạt đến độ chín muồi và ổn định tuyệt đối trước khi chính thức áp dụng rộng rãi trên các dòng flagship trong tương lai.