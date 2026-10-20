Sabah FA 1-2 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund giành chiến thắng Sabah FA đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Borussia Dortmund diễn ra 23h45 ngày 20/10/2026 tại Baku Olympic Stadium.

Sabah FA 1 - 2 Borussia Dortmund Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sabah FA tiếp đón Borussia Dortmund.

10' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (0-1) Phút 10': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 31% - 69% Borussia Dortmund, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, cứu thua 3 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Steve Solvet (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 39% - 61% Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

36' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 4 - 0.

39' BÀN THẮNG! Sabah FA (1-1) Phút 39': Aden McCarthy (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Tymoteusz Puchacz). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sabah FA 45% - 55% Borussia Dortmund, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 2.

49' Thẻ vàng Phút 49': Ivan Lepinjica (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

53' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-2) Phút 53': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Joey Veerman). Tỷ số: 1 - 2.

57' Thẻ vàng Phút 57': Aden McCarthy (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 41% - 59% Borussia Dortmund, dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 3 - 7; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 5 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Sabah FA): Aleksey Isaev vào sân thay Du Queiroz.

65' Thay người Phút 65' (Sabah FA): Patrick Orphe Mbina vào sân thay Kaheem Parris.

71' Thay người Phút 71' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Carney Chukwuemeka.

71' Thay người Phút 71' (Borussia Dortmund): Jobe Bellingham vào sân thay Felix Nmecha.

72' Thay người Phút 72' (Borussia Dortmund): Kouakou Joane Gadou vào sân thay Ramy Bensebaini.

74' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 42% - 58% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 3 - 8; việt vị 6 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 6 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Daniel Svensson.

81' Thay người Phút 81' (Sabah FA): Abdulakh khaybulaev vào sân thay Umarali Rakhmonaliev.

81' Thay người Phút 81' (Sabah FA): Christian Nwachukwu vào sân thay Joy Lance Mickels.

86' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Sabah FA 43% - 57% Borussia Dortmund, dứt điểm 11 - 22 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 3 - 9; việt vị 6 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 6 - 3.

89' Thẻ vàng Phút 89': Akim Zedadka (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Fábio Silva.

KT Kết thúc: Sabah FA 1-2 Borussia Dortmund Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:35 21/10/2026

Đội hình chính thức Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Dambrauskas Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 92 S. Pokatilov 80 A. Zedadka 3 S. Solvet 4 A. McCarthy 27 T. Puchacz 7 Rahmonaliyev 13 I. Lepinjica 11 K. Parris 37 Du Queiroz 21 V. Simić 20 J. Mickels 1 G. Kobel 4 Schlotterbeck 3 W. Anton 5 R. Bensebaïni 26 J. Ryerson 25 J. Veerman 17 Chukwuemeka 24 D. Svensson 21 Fábio Silva 8 F. Nmecha 9 S. Guirassy Dự bị Sabah FA 88 Rodrigo Fernandes 10 A. Isaev 5 R. Daşdəmirov 33 Erivaldo Almeida 6 A. Xaybulayev 99 P. Mbina 94 Mirzəmmədov 17 T. Mütəllimov 8 C. Nwachukwu Borussia Dortmund 14 M. Beier 7 J. Bellingham 30 P. Drewes 22 Kouakou Joane Gadou 40 S. Inacio 39 F. Mané 33 A. Meyer 18 E. Nwaneri 49 L. Reggiani Cập nhật đội hình lúc 23:17 20/10/2026

Sabah FA Thống kê Borussia Dortmund 45% Kiểm soát bóng 55% 13 Dứt điểm 22 4 Trúng đích 9 4 Phạt góc 9 8 Phạm lỗi 12 6 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật S. Guirassy Borussia Dortmund 2 bàn A. McCarthy Sabah FA 1 bàn J. Veerman Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 7.7 T. Puchacz Sabah FA 1 kiến tạo · điểm 6.86

Sabah FA đang bám sát nhóm dự cúp châu lục bằng chuỗi phong độ rất tốt: thắng 4 trận, hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ tiếp đón Borussia Dortmund lúc 23h45 ngày 20/10/2026 tại Baku Olympic Stadium, với cơ hội củng cố đà đi lên ngay trước một đối thủ đang chưa tìm được mạch thắng.

Sabah FA giữ nhịp thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Sabah FA thắng 4 và hòa 1. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng chiến thắng, sau đó là một trận hòa và hai chiến thắng ở những trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thi đấu với sự tự tin cao và biết cách giành điểm đều đặn. Đó là nền tảng quan trọng để họ tiếp tục bám đuổi các đối thủ ở nhóm trên.

Borussia Dortmund chưa thể bứt lên

Ở chiều ngược lại, Borussia Dortmund thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ chưa có chiến thắng nào trong 3 trận mới nhất, gồm 2 trận hòa và 1 trận thua. Hai chiến thắng của họ đến từ giai đoạn xa hơn.

Phong độ này cho thấy đội khách đang thiếu sự ổn định. Họ khó có thể giành thế chủ động nếu tiếp tục để mất điểm theo cách tương tự.

Bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Borussia Dortmund hiện đứng hạng 18 với 3 điểm. Sabah FA xếp hạng 22, cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ hạng của họ.

Vì thế, trận đấu tại Baku mang giá trị lớn với cả hai bên. Với Sabah FA, đây là dịp biến phong độ tốt thành thứ hạng tương xứng. Với Borussia Dortmund, đây là cơ hội chấm dứt chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sabah FA có lợi thế về tâm lý khi sở hữu chuỗi kết quả tích cực hơn hẳn. Nếu duy trì được sự chắc chắn trong những trận gần đây, họ có thể khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Borussia Dortmund, việc không thắng trong 3 trận gần nhất đặt ra yêu cầu phải sớm ổn định lại thế trận và hạn chế những khoảnh khắc mất tập trung. Một khởi đầu tốt sẽ giúp họ giảm áp lực, bởi bất kỳ sai sót nào cũng có thể bị đội chủ nhà tận dụng.

Nhận định

Xét về đà phong độ, Sabah FA đang nhỉnh hơn khi tích lũy nhiều chiến thắng hơn và đang có mạch kết quả tốt. Tuy nhiên, với việc cả hai đội cùng có 3 điểm trên bảng xếp hạng, đây vẫn là trận đấu có nhiều biến số. Sự bền bỉ và khả năng giữ vững tập trung trong từng thời điểm sẽ quyết định ai là bên có lợi hơn tại Baku Olympic Stadium.

Sabah FA 5 trận gần nhất T T H T T 10 Trận 7-0-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H B H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 17 Manchester City 2 1 0 1 0 3 B T 18 Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 3 B T 19 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T … 21 RB Leipzig 2 1 0 1 -2 3 T B 22 Sabah FA 2 1 0 1 -2 3 T B 23 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sabah FA Không có thông tin Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury)