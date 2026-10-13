Sabah FA 2-0 Slavia Praha: Sabah FA giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Sabah FA thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất, Slavia Praha thắng 4, thua 1. Giờ đấu 23h45 ngày 13/10/2026.

Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sabah FA tiếp đón Slavia Praha.

13' Sabah FA ép sân Cầm bóng: Sabah FA 70% - 30% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

14' Thẻ vàng Phút 14': Veljko Simić (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

17' VAR Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Kaheem Parris (Sabah FA).

25' Sabah FA ép sân Cầm bóng: Sabah FA 62% - 38% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sabah FA 46% - 54% Slavia Praha, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Sabah FA (1-0) Phút 49': Kaheem Parris (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Ivan Lepinjica). Tỷ số: 1 - 0.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sabah FA 48% - 52% Slavia Praha, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Slavia Praha): Mubarak Suleiman vào sân thay Tomáš Holeš.

62' Thay người Phút 62' (Slavia Praha): Wiktor Nowak vào sân thay Michal Sadílek.

62' Slavia Praha ép sân Cầm bóng: Sabah FA 46% - 54% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 3 - 1.

66' Thẻ vàng Phút 66': Steve Solvet (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thẻ vàng Phút 67': Emmanuel Ayaosi (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Sabah FA): Rahman Dashdamirov vào sân thay Steve Solvet.

73' Thay người Phút 73' (Sabah FA): Patrick Orphe Mbina vào sân thay Kaheem Parris.

73' Thay người Phút 73' (Sabah FA): Christian Nwachukwu vào sân thay Du Queiroz.

73' Thay người Phút 73' (Slavia Praha): Samuel Isife vào sân thay Tomáš Vlček.

73' Thay người Phút 73' (Slavia Praha): Mojmír Chytil vào sân thay Tomáš Chorý.

74' Thẻ vàng Phút 74': Akim Zedadka (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Slavia Praha): Oskar Kubiak vào sân thay Ange N'Guessan.

75' Slavia Praha ép sân Cầm bóng: Sabah FA 44% - 56% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 4 - 2.

77' Thẻ vàng Phút 77': Oskar Kubiak (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Sabah FA): Abdulakh khaybulaev vào sân thay Veljko Simić.

87' Slavia Praha ép sân Cầm bóng: Sabah FA 44% - 56% Slavia Praha, dứt điểm 6 - 17 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 4 - 2.

88' BÀN THẮNG! Sabah FA (2-0) Phút 88': Joy Lance Mickels (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Patrick Orphe Mbina). Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Sabah FA 2-0 Slavia Praha Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026

Đội hình chính thức Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Dambrauskas Slavia Praha Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský 92 S. Pokatilov 80 A. Zedadka 3 S. Solvet 4 A. McCarthy 27 T. Puchacz 7 Rahmonaliyev 13 I. Lepinjica 11 K. Parris 37 Du Queiroz 21 V. Simić 20 J. Mickels 35 J. Markovič 3 T. Holeš 6 N'Guessan 4 D. Zima 27 T. Vlček 16 D. Moses 23 M. Sadílek 10 D. Šturm 17 L. Provod 20 E. Ayaosi 25 T. Chorý Dự bị Sabah FA 5 R. Daşdəmirov 88 Rodrigo Fernandes 10 A. Isaev 33 Erivaldo Almeida 6 A. Xaybulayev 99 P. Mbina 94 Mirzəmmədov 17 T. Mütəllimov 8 C. Nwachukwu Slavia Praha 22 T. Diakité 29 N. Domchak 14 S. Isife 30 W. Nowak 60 Petr Potměšil 40 Adam Rezek 47 D. Barcot 8 O. Kubiak 15 E. Suleiman Cập nhật đội hình lúc 23:17 13/10/2026

Sabah FA Thống kê Slavia Praha 45% Kiểm soát bóng 55% 13 Dứt điểm 18 6 Trúng đích 8 4 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật K. Parris Sabah FA 1 bàn J. Mickels Sabah FA 1 bàn I. Lepinjica Sabah FA 1 kiến tạo · điểm 7.47 P. Mbina Sabah FA 1 kiến tạo · điểm 6.98 S. Pokatilov Sabah FA Điểm 7.68 A. McCarthy Sabah FA Điểm 7.37

Sabah FA và Slavia Praha bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Baku Olympic Stadium với trạng thái tương đối giống nhau: cả hai đều đang chơi tốt. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên kia thắng tới 4 trong 5 trận. Chính vì vậy, cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang tự tin.

Sabah FA: ổn định và biết cách giành điểm

Trong 5 trận gần nhất, Sabah FA thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, nhưng trước đó đội chủ nhà có chuỗi hai trận thắng liên tiếp.

Sau một trận thua, Sabah FA đã phản ứng bằng chiến thắng ở trận kế tiếp. Với một đội đang cần sự bền bỉ, khả năng giữ nhịp như vậy là điểm cộng đáng kể trước đối thủ được đánh giá cao.

Slavia Praha: chuỗi thắng liên tiếp

Slavia Praha có phong độ nổi bật hơn về mặt kết quả. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó là kết quả cũ nhất trong chuỗi.

Điều đáng chú ý là Slavia Praha đang thắng liên tiếp 4 trận gần đây. Chuỗi này giúp đội bóng có sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định khi sang làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Slavia Praha đang đứng hạng 23 còn Sabah FA đứng hạng 34. Cả hai cùng có 0 điểm. Vì vậy, mỗi đội đều muốn khởi động hành trình của mình bằng một kết quả tích cực.

Thứ hạng của hai đội có khoảng cách, nhưng con số 0 điểm cho thấy cả hai vẫn đang ở vạch xuất phát. Điều này khiến trận đấu thêm phần cân bằng về mặt tâm lý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đều đang có phong độ cao, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp trận đấu. Sabah FA có lợi thế về sự ổn định khi biết phản ứng sau thất bại. Ngược lại, Slavia Praha mang theo đà thắng và sự tự tin từ chuỗi kết quả tốt.

Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động. Trong một cuộc đối đầu mà phong độ gần như ngang nhau, những chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định

Về phong độ, Slavia Praha nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây, trong khi Sabah FA cũng không kém cạnh với 3 chiến thắng trong 5 trận. Đây là cuộc gặp của hai đội đang vào phom, và một trận đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản khả dĩ nhất.

Sabah FA 5 trận gần nhất H T T B T 9 Trận 6-0-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Slavia Praha 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 22 Lille 1 0 0 1 -1 0 B 23 Slavia Praha 1 0 0 1 -1 0 B 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 33 Feyenoord 1 0 0 1 -4 0 B 34 Sabah FA 1 0 0 1 -4 0 B 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sabah FA Không có thông tin Slavia Praha ✚ S. Chaloupek (Muscle Injury) ✚ P. Kacor (Shoulder Injury) ✚ H. Kante (Off the roster) ✚ O. Kolar (Off the roster) ✚ M. Konecny (Red Card) ✚ I. Ogbu (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ouanda (Injury) ✚ D. Jurasek (Thigh Injury)