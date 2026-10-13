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Sabah FA 2-0 Slavia Praha: Sabah FA giành chiến thắng

Văn Thể13/10/2026 18:47

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Sabah FA thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất, Slavia Praha thắng 4, thua 1. Giờ đấu 23h45 ngày 13/10/2026.

Sabah FA2 - 0Slavia PrahaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sabah FA tiếp đón Slavia Praha.

  • 13'Sabah FA ép sân

    Cầm bóng: Sabah FA 70% - 30% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Veljko Simić (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 17'VAR

    Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Kaheem Parris (Sabah FA).

  • 25'Sabah FA ép sân

    Cầm bóng: Sabah FA 62% - 38% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sabah FA 46% - 54% Slavia Praha, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Sabah FA (1-0)

    Phút 49': Kaheem Parris (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Ivan Lepinjica). Tỷ số: 1 - 0.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sabah FA 48% - 52% Slavia Praha, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Slavia Praha): Mubarak Suleiman vào sân thay Tomáš Holeš.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Slavia Praha): Wiktor Nowak vào sân thay Michal Sadílek.

  • 62'Slavia Praha ép sân

    Cầm bóng: Sabah FA 46% - 54% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Steve Solvet (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Emmanuel Ayaosi (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sabah FA): Rahman Dashdamirov vào sân thay Steve Solvet.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Sabah FA): Patrick Orphe Mbina vào sân thay Kaheem Parris.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Sabah FA): Christian Nwachukwu vào sân thay Du Queiroz.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Slavia Praha): Samuel Isife vào sân thay Tomáš Vlček.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Slavia Praha): Mojmír Chytil vào sân thay Tomáš Chorý.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Akim Zedadka (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Slavia Praha): Oskar Kubiak vào sân thay Ange N'Guessan.

  • 75'Slavia Praha ép sân

    Cầm bóng: Sabah FA 44% - 56% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 4 - 2.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Oskar Kubiak (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Sabah FA): Abdulakh khaybulaev vào sân thay Veljko Simić.

  • 87'Slavia Praha ép sân

    Cầm bóng: Sabah FA 44% - 56% Slavia Praha, dứt điểm 6 - 17 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 4 - 2.

  • 88'BÀN THẮNG! Sabah FA (2-0)

    Phút 88': Joy Lance Mickels (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Patrick Orphe Mbina). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Sabah FA 2-0 Slavia Praha

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026

Đội hình chính thức
Sabah FA
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Dambrauskas
Slavia Praha
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský
92
S. Pokatilov
80
A. Zedadka
3
S. Solvet
4
A. McCarthy
27
T. Puchacz
7
Rahmonaliyev
13
I. Lepinjica
11
K. Parris
37
Du Queiroz
21
V. Simić
20
J. Mickels
35
J. Markovič
3
T. Holeš
6
N'Guessan
4
D. Zima
27
T. Vlček
16
D. Moses
23
M. Sadílek
10
D. Šturm
17
L. Provod
20
E. Ayaosi
25
T. Chorý
Dự bị
Sabah FA
5 R. Daşdəmirov88 Rodrigo Fernandes10 A. Isaev33 Erivaldo Almeida6 A. Xaybulayev99 P. Mbina94 Mirzəmmədov17 T. Mütəllimov8 C. Nwachukwu
Slavia Praha
22 T. Diakité29 N. Domchak14 S. Isife30 W. Nowak60 Petr Potměšil40 Adam Rezek47 D. Barcot8 O. Kubiak15 E. Suleiman
Cập nhật đội hình lúc 23:17 13/10/2026
Sabah FAThống kêSlavia Praha
45%
Kiểm soát bóng
55%
13
Dứt điểm
18
6
Trúng đích
8
4
Phạt góc
6
15
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
4
6
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
K. Parris
K. Parris
Sabah FA
1 bàn
J. Mickels
J. Mickels
Sabah FA
1 bàn
I. Lepinjica
I. Lepinjica
Sabah FA
1 kiến tạo · điểm 7.47
P. Mbina
P. Mbina
Sabah FA
1 kiến tạo · điểm 6.98
S. Pokatilov
S. Pokatilov
Sabah FA
Điểm 7.68
A. McCarthy
A. McCarthy
Sabah FA
Điểm 7.37

Sabah FA và Slavia Praha bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Baku Olympic Stadium với trạng thái tương đối giống nhau: cả hai đều đang chơi tốt. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên kia thắng tới 4 trong 5 trận. Chính vì vậy, cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang tự tin.

Sabah FA: ổn định và biết cách giành điểm

Trong 5 trận gần nhất, Sabah FA thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, nhưng trước đó đội chủ nhà có chuỗi hai trận thắng liên tiếp.

Sau một trận thua, Sabah FA đã phản ứng bằng chiến thắng ở trận kế tiếp. Với một đội đang cần sự bền bỉ, khả năng giữ nhịp như vậy là điểm cộng đáng kể trước đối thủ được đánh giá cao.

Slavia Praha: chuỗi thắng liên tiếp

Slavia Praha có phong độ nổi bật hơn về mặt kết quả. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó là kết quả cũ nhất trong chuỗi.

Điều đáng chú ý là Slavia Praha đang thắng liên tiếp 4 trận gần đây. Chuỗi này giúp đội bóng có sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định khi sang làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Slavia Praha đang đứng hạng 23 còn Sabah FA đứng hạng 34. Cả hai cùng có 0 điểm. Vì vậy, mỗi đội đều muốn khởi động hành trình của mình bằng một kết quả tích cực.

Thứ hạng của hai đội có khoảng cách, nhưng con số 0 điểm cho thấy cả hai vẫn đang ở vạch xuất phát. Điều này khiến trận đấu thêm phần cân bằng về mặt tâm lý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đều đang có phong độ cao, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp trận đấu. Sabah FA có lợi thế về sự ổn định khi biết phản ứng sau thất bại. Ngược lại, Slavia Praha mang theo đà thắng và sự tự tin từ chuỗi kết quả tốt.

Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động. Trong một cuộc đối đầu mà phong độ gần như ngang nhau, những chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định

Về phong độ, Slavia Praha nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây, trong khi Sabah FA cũng không kém cạnh với 3 chiến thắng trong 5 trận. Đây là cuộc gặp của hai đội đang vào phom, và một trận đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản khả dĩ nhất.

Sabah FA
5 trận gần nhất
HTTBT
9
Trận
6-0-3
T-H-B
18
Ghi (TB 2.0)
11
Thủng lưới
Slavia Praha
5 trận gần nhất
TTTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
22Lille1001-10B
23Slavia Praha1001-10B
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
33Feyenoord1001-40B
34Sabah FA1001-40B
35Slovan Bratislava1001-50B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sabah FA
Không có thông tin
Slavia Praha
S. Chaloupek (Muscle Injury)
P. Kacor (Shoulder Injury)
H. Kante (Off the roster)
O. Kolar (Off the roster)
M. Konecny (Red Card)
I. Ogbu (Achilles Tendon Injury)
A. Ouanda (Injury)
D. Jurasek (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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