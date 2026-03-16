Sabalenka đánh bại Rybakina để lần đầu vô địch Indian Wells sau loạt tie-break cân não Aryna Sabalenka lội ngược dòng giành chiến thắng 3-6, 6-3, 7-6 trước Elena Rybakina trong trận chung kết Indian Wells kịch tính, đánh dấu danh hiệu đầu tiên của cô tại đây.

Trận chung kết Indian Wells năm nay đã trở thành một trong những màn đối đầu kịch tính nhất lịch sử giải đấu, khi Aryna Sabalenka vượt qua rào cản tâm lý trước đối thủ nhiều duyên nợ Elena Rybakina để lên ngôi vô địch. Sau 2 giờ 38 phút bóng lăn, tay vợt người Belarus đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Cuộc lội ngược dòng trước "khắc tinh"

Bước vào trận đấu, Rybakina là cái tên chiếm ưu thế về mặt tâm lý với thành tích 4 thắng - 1 thua trong các trận chung kết đối đầu trực tiếp với Sabalenka. Ngay trong set 1, Rybakina tiếp tục chứng minh phong độ ấn tượng khi bẻ giao bóng ở ván thứ 6 để giành chiến thắng 6-3. Lối chơi ổn định và ít sai sót của tay vợt người Kazakhstan dường như đã đẩy Sabalenka vào thế khó.

Sabalenka cuối cùng đã vô địch tại Indian Wells

Tuy nhiên, Sabalenka đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam trong set 2. Dù sớm bị dẫn trước, cô nhanh chóng đòi lại break và tận dụng những sai lầm hiếm hoi của đối thủ để thắng ngược lại 6-3, đưa trận chung kết vào set 3 quyết định.

Kịch tính ở những điểm số cuối cùng

Đỉnh cao của sự căng thẳng diễn ra ở hiệp đấu cuối. Sabalenka sớm vượt lên nhưng Rybakina kiên cường gỡ hòa ở ván thứ 10. Đáng chú ý nhất là ván đấu thứ 11 kéo dài tới 12 phút, nơi Rybakina đã phải cứu liên tiếp 5 điểm break-point để kéo trận đấu vào loạt tie-break định mệnh.

Trong loạt đấu súng, Rybakina đã có cơ hội kết thúc trận đấu (championship point) khi dẫn trước 6-5. Tuy nhiên, Sabalenka đã tung ra một cú thuận tay chéo sân hiểm hóc để cứu điểm, trước khi thắng liên tiếp 2 điểm kế tiếp để khép lại loạt tie-break với tỷ số 8-6. Đây là danh hiệu Indian Wells đầu tiên của Sabalenka sau hai lần về nhì vào các năm 2023 và 2025.

Thống kê chuyên môn trận chung kết

Dù Rybakina nhỉnh hơn về tổng số điểm thắng (104 so với 100), Sabalenka lại là người bản lĩnh hơn ở những thời điểm then chốt nhất của trận đấu.

Thông số Aryna Sabalenka Elena Rybakina Tỷ số set 3-6, 6-3, 7-6 (6) - Aces 10 12 Lỗi kép 3 2 Tỷ lệ giao bóng 1 56% 58% Giao bóng 1 ăn điểm 67% 64% Điểm Break thành công 3/8 3/9 Tổng số điểm 100 104

Chiến thắng này không chỉ giúp Sabalenka giải lời nguyền tại Indian Wells mà còn tạo đà tâm lý cực lớn cho cô trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đặc biệt là khi cô đã vượt qua được đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp của mình.