Sabalenka ngược dòng ngoạn mục trước hiện tượng Bartunkova tại Berlin Open 2026 Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka vất vả vượt qua tài năng trẻ Nikola Bartunkova sau 3 set đấu căng thẳng để ghi tên mình vào bán kết giải Berlin Open 2026.

Aryna Sabalenka vừa trải qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trong hành trình bảo vệ vị thế thống trị làng banh nỉ. Tại tứ kết Berlin Open 2026, ngôi sao người Belarus đã phải huy động mọi bản lĩnh để lội ngược dòng trước "hiện tượng" Nikola Bartunkova với tỷ số 2-6, 7-6, 6-4, qua đó giành vé vào vòng bán kết.

Cú sốc từ sức trẻ của Nikola Bartunkova

Bước vào trận đấu với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Sabalenka bất ngờ bị choáng ngợp bởi lối chơi tấn công sấm sét của đối thủ 18 tuổi. Bartunkova, tài năng trẻ đến từ Cộng hòa Séc, đã nhập cuộc với sự tự tin tuyệt đối. Cô liên tục tung ra những cú đánh uy lực từ cuối sân, ép số 1 thế giới vào thế phòng ngự bị động.

Set đầu tiên kết thúc chóng vánh với tỷ số 6-2 nghiêng về Bartunkova. Kịch bản tồi tệ tiếp tục lặp lại ở đầu set hai khi tay vợt trẻ người Séc bẻ giao bóng sớm để dẫn trước 2-0. Vào thời điểm tưởng chừng như một cú sốc lớn nhất giải đấu sắp xảy ra, bản lĩnh của nhà vô địch trong Sabalenka mới thực sự bừng tỉnh.

Bước ngoặt chiến thuật và màn lội ngược dòng nghẹt thở

Nhận thấy việc đấu sức từ cuối sân không mang lại hiệu quả trước một Bartunkova đang thăng hoa, Sabalenka đã thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng. Cô bắt đầu thay đổi nhịp độ trận đấu, tăng cường các pha lên lưới và tận dụng tối đa những cú giao bóng sấm sét để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sabalenka (phải) hết lời khen ngợi Bartunkova.

Loạt tie-break ở set hai diễn ra nghẹt thở, nơi kinh nghiệm dày dặn đã giúp Sabalenka vượt qua áp lực để thắng sát nút. Giải tỏa được tâm lý, tay vợt người Belarus duy trì sự hưng phấn trong set quyết định để hoàn tất màn lội ngược dòng sau hơn 2 giờ thi đấu căng thẳng.

"Bản sao" của chính mình trong quá khứ

Sau trận đấu, Sabalenka không tiếc lời ca ngợi đàn em. Cô thậm chí còn hài hước ví Bartunkova như hình ảnh phản chiếu của chính mình trong những năm đầu sự nghiệp: mạnh mẽ, quyết đoán và đầy bùng nổ.

"Tôi nghĩ Nikola đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Có những thời điểm tôi thực sự không biết phải làm gì trước những cú quả của cô ấy. Tôi cảm thấy như mình đang đối đầu với chính mình vậy. Cô ấy là một tài năng đáng kinh ngạc và chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn trong tương lai," Sabalenka chia sẻ đầy chân thành.

Vượt qua thử thách mang tên Bartunkova, Aryna Sabalenka sẽ tiến vào bán kết Berlin Open 2026 để đối đầu với Jessica Pegula. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo cho phong độ của tay vợt số 1 thế giới trước khi bước vào chiến dịch Wimbledon.