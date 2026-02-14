Sabalenka và Swiatek rút khỏi WTA Dubai, bóng chuyền Hàn Quốc mở cửa cho cầu thủ Việt Hai tay vợt dẫn đầu thế giới xác nhận bỏ qua giải WTA 1000 tại Dubai. Đồng thời, Hàn Quốc bãi bỏ hệ thống thử việc, mở ra cơ hội lớn cho bóng chuyền Việt Nam.

Quần vợt thế giới vừa đón nhận thông tin bất ngờ khi cả hai hạt giống hàng đầu là Aryna Sabalenka (hạng 1) và Iga Swiatek (hạng 2) đồng loạt rút lui khỏi giải WTA 1000 Dubai. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm chặng thi đấu tại Trung Đông khởi tranh vào Chủ nhật tới.

Theo xác nhận vào thứ Sáu, cả hai tay vợt đều không nêu rõ chi tiết về chấn thương. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là bước đi nằm trong chiến lược giảm tải lịch thi đấu để duy trì thể lực trong năm 2026. Sabalenka vẫn chưa thi đấu trở lại kể từ sau thất bại trước Elena Rybakina tại chung kết Australian Open hồi tháng trước.

Sabalenka chưa thi đấu trở lại kể từ chung kết Australian Open 2026

Trong khi đó, Iga Swiatek cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi vừa để thua Maria Sakkari tại Qatar. Tay vợt người Ba Lan hiện đang khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi chưa giành thêm danh hiệu nào kể từ Korea Open vào tháng 9 năm ngoái.

Bóng chuyền Hàn Quốc thay đổi bước ngoặt, mở cửa cho VĐV Việt Nam

Bên cạnh những biến động ở môn quần vợt, giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc vừa công bố thay đổi quan trọng về cơ chế tuyển ngoại binh. Cụ thể, giải đấu này sẽ chính thức bãi bỏ hệ thống thử việc (try-out) dành cho các cầu thủ châu Á từ mùa giải 2026/27.

Thay vì quy trình tuyển chọn gắt gao như trước, các CLB tại xứ sở Kim chi sẽ áp dụng cơ chế chuyển nhượng tự do. Mức lương trần cho cầu thủ nữ châu Á cũng được quy định rõ ràng: tối đa 120.000 USD trong năm đầu tiên và tăng lên 150.000 USD cho mùa giải thứ hai. Đây được coi là cơ hội lớn cho các tài năng bóng chuyền Việt Nam có cơ hội xuất ngoại.

Bích Thủy trong màu áo GS Caltex

Trong quá khứ, những vận động viên như Bích Thủy từng nhận được lời mời từ CLB GS Caltex. Tuy nhiên, các rào cản về quy định cũ đã hạn chế số lượng ngoại binh Đông Nam Á thi đấu tại đây. Sự thay đổi mới hứa hẹn sẽ đưa nhiều ngôi sao Việt Nam sang thi đấu tại một trong những giải bóng chuyền hàng đầu châu lục.

Đại chiến boxing tại London và căng thẳng tại đường đua F1

Làng boxing thế giới cũng đang nóng lên với thông tin về trận đấu tiếp theo của Tyson Fury. Theo các nguồn tin uy tín, võ sĩ người Anh sẽ đối đầu với Arslanbek Makhmudov vào ngày 11/4. Trận đại chiến dự kiến diễn ra tại sân vận động của CLB Tottenham Hotspur tại London. Buổi họp báo chính thức công bố chi tiết trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 16/2 tới.

Tại đường đua F1, căng thẳng leo thang giữa Lando Norris và Max Verstappen liên quan đến quy định mới cho mùa giải 2026. Trước những phàn nàn của Verstappen về việc xe đua quá phụ thuộc vào năng lượng điện, Norris đã có phản hồi đầy gay gắt. Tay đua của đội McLaren cho rằng nếu không chấp nhận được sự thay đổi của F1, Verstappen hoàn toàn có thể chọn giải nghệ thay vì phàn nàn về những quy định tất yếu của môn thể thao này.

NBA Europe và tham vọng bành trướng tại châu Âu

Dự án NBA Europe đang bước vào giai đoạn quyết định khi các kế hoạch lập giải đấu tại châu Âu dần lộ diện. Phó chủ tịch Mark Tatum tiết lộ chi tiết dự án sẽ được công bố vào cuối tháng 3. Giải đấu dự kiến khởi tranh vào mùa thu 2027 với sự góp mặt của 12 đội chính thức và 4 đội từ vòng loại. Đáng chú ý, các tổ chức thể thao lớn như PSG, Inter Milan, AC Milan và Manchester United đều đã được liên hệ để tham gia vào dự án đầy tham vọng này.