Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava: Slovan Bratislava giành chiến thắng Saburtalo bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa, trong khi dữ liệu về Slovan Bratislava chưa được cung cấp.

Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Saburtalo tiếp đón Slovan Bratislava.

2' Thẻ vàng Phút 2': A. Mustafic (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Roughing).

5' VAR Phút 5': Goal Disallowed - offside — V. Bedoshvili (Saburtalo).

25' BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (0-1) Phút 25': A. Sporar (Slovan Bratislava) lập công (kiến tạo: S. Cruz). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': G. Makaridze (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

32' BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (0-2) Phút 32': A. Yirajang (Slovan Bratislava) lập công (kiến tạo: A. Maros). Tỷ số: 0 - 2.

44' Thẻ vàng Phút 44': A. Amisulashvili (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thay người Phút 56' (Slovan Bratislava): A. Gajdos vào sân thay A. Mustafic.

63' VAR Phút 63': Goal Disallowed - offside — G. Kobuladze (Saburtalo).

65' Thay người Phút 65' (Slovan Bratislava): C. Blackman vào sân thay A. Yirajang.

65' Thay người Phút 65' (Slovan Bratislava): M. Kukharevych vào sân thay A. Sporar.

67' Thẻ vàng Phút 67': J. Medvedev (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Saburtalo): G. Kutsia vào sân thay A. Bartishvili.

73' Thẻ vàng Phút 73': A. Gajdos (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Saburtalo): N. Bochorishvili vào sân thay V. Selimovic.

76' Thay người Phút 76' (Saburtalo): Lucas Cafe vào sân thay V. Bedoshvili.

80' Thay người Phút 80' (Slovan Bratislava): D. Matsuoka vào sân thay R. Ibrahim.

80' Thay người Phút 80' (Slovan Bratislava): S. Zuberu vào sân thay A. Maros.

85' Thay người Phút 85' (Saburtalo): I. Alhassan vào sân thay G. Kobuladze.

85' Thay người Phút 85' (Saburtalo): S. Ende vào sân thay N. Sikharulashvili.

KT Kết thúc: Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko Slovan Bratislava Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 4 Vahid Selimović 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 11 Andria Bartishvili 8 Bakar Kardava 24 Vakhtang Bedoshvili 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 71 Dominik Takáč 12 Kenan Bajrić 6 Kevin Wimmer 57 Sandro Cruz 17 Jurij Medveděv 20 Alen Mustafić 3 Peter Pokorný 5 Rahim Ibrahim 29 Alexej Maros 99 Andraž Šporar 14 Alasana Yirajang Dự bị Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 33 Andrey Victor 30 Nikoloz Bochorishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 18 Lucas Cafe 23 Eldar Kuliiev 27 Giorgi Kutsia 9 Amiran Dzagania Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popovic 32 Dávid Balog 2 Samuel Kozlovský 15 Svetozar Marković 23 Sharani Zuberu 28 César Blackman 8 Artur Gajdoš 77 Danylo Ignatenko 88 Daiki Matsuoka Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Saburtalo sẽ đối đầu Slovan Bratislava tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Điểm đáng chú ý trước trận là Saburtalo đang duy trì chuỗi hai trận gần nhất không thua, với một chiến thắng và một trận hòa.

Saburtalo có nền tảng phong độ ổn định

Hai kết quả gần nhất cho thấy Saburtalo đã có sự khởi đầu tương đối tích cực. Một chiến thắng cùng một trận hòa giúp đội bóng này giữ được trạng thái ổn định trước cuộc đối đầu với Slovan Bratislava.

Tuy nhiên, số liệu được cung cấp chỉ bao gồm hai trận gần nhất và không có thêm thông tin về cách Saburtalo giành kết quả, số bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng hay chất lượng phòng ngự. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận đội bóng này đang áp đảo về lối chơi hoặc sở hữu ưu thế rõ rệt trước trận.

Slovan Bratislava chưa có đủ dữ liệu để đánh giá

Thông tin hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc những kết quả trước đó của Slovan Bratislava. Do đó, mọi so sánh trực tiếp về trạng thái thi đấu giữa hai đội đều cần được thực hiện thận trọng.

Việc thiếu dữ liệu cũng khiến chưa thể xác định Slovan Bratislava sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay gây sức ép ngay từ đầu. Những chi tiết này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thế trận, nhưng chưa được xác nhận trong thông tin trước trận.

Những điểm có thể quyết định thế trận

Saburtalo nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng sự tự tin từ chuỗi phong độ gần đây. Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi đội bóng này bước vào trận đấu với lợi thế tâm lý từ việc chưa thua trong hai trận gần nhất.

Trong khi đó, Slovan Bratislava cần cho thấy cách tổ chức đội hình và khả năng xử lý sức ép trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Dù chưa có dữ liệu cụ thể để đánh giá, đội khách sẽ phải hạn chế những khoảng trống có thể giúp Saburtalo phát huy sự ổn định hiện tại.

Nhận định trước trận

Saburtalo có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chắc chắn nhờ phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, do chưa có thông tin tương ứng về Slovan Bratislava, chưa thể xác định cán cân chuyên môn nghiêng hẳn về phía nào.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội triển khai thế trận và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng. Saburtalo có nền tảng phong độ tích cực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của cả hai đội.

Saburtalo 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới