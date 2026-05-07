Sạc 240W trên MSI Crosshair A16 HX: Khi hiệu năng vượt quá giới hạn bộ nguồn Phân tích cho thấy bộ sạc 240W của MSI Crosshair A16 HX thường xuyên bị quá tải khi chơi game, dẫn đến nhiệt độ tăng cao và tốc độ sạc pin bị ảnh hưởng đáng kể.

Việc lựa chọn bộ sạc (AC adapter) phù hợp cho laptop gaming luôn là một bài toán cân não đối với các nhà sản xuất. Một bộ sạc quá nhỏ sẽ kìm hãm hiệu năng và tốc độ sạc, trong khi bộ sạc quá lớn lại làm mất đi tính di động của thiết bị. Với mẫu MSI Crosshair A16 HX mới nhất, có vẻ như MSI đã chấp nhận mạo hiểm khi trang bị bộ nguồn có công suất vừa khít, thậm chí là thiếu hụt so với nhu cầu thực tế của phần cứng.

Nghịch lý năng lượng: Tiêu thụ 250W nhưng chỉ cấp 240W

MSI Crosshair A16 HX được trang bị những linh kiện hàng đầu hiện nay như vi xử lý Ryzen 9 8940HX và card đồ họa RTX 5070. Đây là những linh kiện tiêu tốn rất nhiều năng lượng để duy trì mức hiệu năng tối đa. Tuy nhiên, hệ thống này lại chỉ đi kèm với bộ sạc AC công suất 240W.

Qua các bài thử nghiệm thực tế, khi chạy các tác vụ nặng như chơi game, mức tiêu thụ điện năng trung bình của máy có thể đạt tới 250W. Điều này có nghĩa là hệ thống đang rút nhiều điện hơn mức mà bộ sạc được thiết kế để cung cấp.

The MSI laptop can draw as much as 250 W when gamign even though the AC adapter itself is rated for only 240 W

Hệ quả từ việc thiếu hụt công suất nguồn

Việc bộ sạc phải hoạt động quá công suất định mức dẫn đến hai vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng mà người dùng cần lưu ý:

Tốc độ sạc pin giảm sâu: Khi toàn bộ năng lượng từ bộ sạc được ưu tiên để duy trì hoạt động của CPU và GPU, hầu như không còn dư địa (overhead) để sạc pin. Nếu bạn vừa chơi game vừa sạc, tốc độ phần trăm pin tăng lên sẽ cực kỳ chậm, thậm chí trong một số trường hợp pin có thể bị sụt nhẹ dù đang cắm điện.

Khi toàn bộ năng lượng từ bộ sạc được ưu tiên để duy trì hoạt động của CPU và GPU, hầu như không còn dư địa (overhead) để sạc pin. Nếu bạn vừa chơi game vừa sạc, tốc độ phần trăm pin tăng lên sẽ cực kỳ chậm, thậm chí trong một số trường hợp pin có thể bị sụt nhẹ dù đang cắm điện. Nhiệt độ bộ sạc tăng cao: Do phải làm việc ở cường độ tối đa liên tục, bộ sạc 240W của MSI nóng hơn đáng kể so với thông thường. Phép đo nhiệt cho thấy bề mặt bộ sạc đạt tới gần 60°C khi chạy tựa game Cyberpunk 2077, trong khi các bộ sạc laptop gaming khác thường chỉ dao động từ 45°C đến 50°C.

Thermal map of MSI 240 W AC adapter when running Cyberpunk 2077

Bài toán đánh đổi giữa hiệu năng và tính di động

Dưới đây là bảng so sánh tác động giữa việc sử dụng bộ sạc hiện tại và phương án thay thế lý tưởng hơn:

Tiêu chí Bộ sạc 240W (Hiện tại) Bộ sạc 280W (Đề xuất) Hiệu năng Turbo Boost Có thể bị giới hạn nhẹ Tối ưu hoàn toàn Tốc độ sạc khi chơi game Rất chậm Nhanh và ổn định Nhiệt độ bộ sạc Cao (~60°C) Trung bình (~45-50°C) Tính di động Tốt, gọn nhẹ hơn Kém hơn, nặng và to hơn

Đối với những người dùng thường xuyên di chuyển, bộ sạc 240W mang lại lợi thế về kích thước và trọng lượng. Tuy nhiên, với những "thợ săn hiệu năng" muốn khai thác triệt để sức mạnh của Ryzen 9 và RTX 5070, việc thiếu hụt 10-40W công suất nguồn là một điểm trừ đáng tiếc. Một bộ sạc 280W lẽ ra đã có thể giải quyết triệt để các vấn đề về nhiệt độ và điện năng, dù phải hy sinh một chút về độ gọn nhẹ.