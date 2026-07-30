Sạc không dây Twelve South Valet hỗ trợ chuẩn Qi2 25W và chất liệu da Nappa cao cấp Twelve South chính thức ra mắt dòng khay sạc không dây Valet trang bị chuẩn Qi2 25W, bọc da Nappa cao cấp với hai tùy chọn kích thước giá từ 129 USD.

Twelve South đã chính thức thương mại hóa dòng khay sạc không dây cao cấp Valet, vốn từng được giới thiệu lần đầu tại sự kiện CES 2026. Sản phẩm gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa công nghệ sạc không dây Qi2 công suất 25W cùng ngôn ngữ thiết kế tinh tế, hướng tới không gian sống hiện đại.

Dòng khay sạc Twelve South Valet cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau

Thiết kế sang trọng từ da Nappa và hợp kim kẽm

Khác biệt với các đế sạc công nghệ thông thường, Twelve South Valet được chế tác tỉ mỉ với bề mặt bọc da Nappa cao cấp. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba gam màu trang nhã gồm đen, màu kem (ecru) và nâu. Phần khung viền bên ngoài của khay có thể tháo rời và thay thế, cho phép linh hoạt điều chỉnh ngoại hình sản phẩm theo sở thích cá nhân.

Phần đế được làm từ hợp kim kẽm có trọng lượng đầm chắc, giúp khay sạc đứng vững trên các bề mặt phẳng mà không bị xê dịch. Bên cạnh đó, Twelve South cũng tích hợp hệ thống quản lý dây cáp gọn gàng bên dưới chân đế, đi kèm sẵn một củ sạc và cáp USB-C dài 5 feet (khoảng 1,5 m) trong hộp.

Hai kích thước tối ưu cho từng không gian sống

Dòng sản phẩm Twelve South Valet được bán ra với hai phiên bản kích thước khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sắp xếp đồ dùng cá nhân:

Twelve South Valet tiêu chuẩn: Có chiều sâu 7,5 inch (khoảng 19 cm), sở hữu không gian rộng rãi đủ để đặt điện thoại, tai nghe AirPods, ví tiền, đồng hồ, chìa khóa và thẻ cá nhân. Phiên bản này rất phù hợp để đặt trên bàn trang trí ở hành lang hoặc bàn làm việc. Mức giá niêm yết tại thị trường Mỹ là 179 USD.

Có chiều sâu 7,5 inch (khoảng 19 cm), sở hữu không gian rộng rãi đủ để đặt điện thoại, tai nghe AirPods, ví tiền, đồng hồ, chìa khóa và thẻ cá nhân. Phiên bản này rất phù hợp để đặt trên bàn trang trí ở hành lang hoặc bàn làm việc. Mức giá niêm yết tại thị trường Mỹ là 179 USD. Twelve South Valet Small: Nhỏ gọn hơn đáng kể với chiều sâu chỉ 4,25 inch (khoảng 10,8 cm). Mẫu sạc này hướng tới tối ưu diện tích cho bàn trang điểm hoặc bàn đầu giường, chuyên dùng để sạc thiết bị qua đêm. Sản phẩm có giá bán là 129 USD.

So sánh hai kích thước của khay sạc Twelve South Valet

Công nghệ sạc Qi2 25W và cổng USB-C mở rộng

Về mặt kỹ thuật, cả hai phiên bản khay sạc đều trang bị chuẩn sạc không dây Qi2 tiên tiến nhất, cung cấp công suất sạc không dây lên tới 25W cho các dòng smartphone tương thích. Chuẩn Qi2 giúp tối ưu hiệu suất truyền tải năng lượng và định vị hít từ tính chính xác.

Ngoài khu vực sạc không dây chính, Twelve South còn tích hợp thêm một cổng xuất nguồn USB-C có công suất tối đa 19W. Cổng cắm này cho phép người dùng sạc đồng thời tai nghe AirPods hoặc các thiết bị di động phụ trợ khác một cách tiện lợi.

Bảng thông số kỹ thuật dòng khay sạc Twelve South Valet