Sắc xanh nơi miền sơn cước

Kiều Anh - 27/10/2026 11:13

Xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh với sắc xanh trải dài của những đồi chè, vườn bưởi trĩu quả và nhịp sống bình yên, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho miền sơn cước.