Sacombank tăng mạnh lãi suất huy động lên tới 8% mỗi năm từ ngày 13/05/2026 Ngân hàng Sacombank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến tại nhiều kỳ hạn, với mức cao nhất chạm mốc 8%/năm dành cho các khoản tiền gửi giá trị lớn.

Thị trường tài chính ghi nhận biến động mới khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới. Theo đó, nhà băng này đã thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều phân khúc tiền gửi khác nhau, đưa mức lãi suất cao nhất lên ngưỡng 8%/năm đối với các kỳ hạn dài.

Chi tiết các mức tăng lãi suất tại Sacombank

Trong đợt điều chỉnh này, Sacombank phân loại lãi suất theo 5 mức tiền gửi khác nhau. Đối với các khoản tiền dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 24-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm; riêng kỳ hạn 12-18 tháng ghi nhận mức tăng mạnh 0,6%/năm.

Đáng chú ý, với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, mức tăng còn ấn tượng hơn. Cụ thể, các kỳ hạn 6-11 tháng và 24-36 tháng tăng thêm 0,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12-18 tháng tăng tới 1%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại Sacombank hiện đạt mức 8%/năm, áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại các kỳ hạn 24-36 tháng.

Trái ngược với sự sôi động của hình thức gửi tiền trực tuyến, Sacombank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy đối với cả 3 mức phân loại tiền gửi. Mức lãi suất tại quầy cao nhất hiện dao động quanh ngưỡng 7%/năm cho số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên ở các kỳ hạn dài.

Diễn biến mặt bằng lãi suất hệ thống

Trước đợt điều chỉnh của Sacombank, thị trường cũng ghi nhận OCB tăng nhẹ lãi suất thêm 0,1%/năm. Tuy nhiên, xu hướng không hoàn toàn đồng nhất khi một số đơn vị khác như Saigonbank và VPBank lại thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 5.

Theo số liệu phân tích từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động trung bình kỳ hạn 6 tháng trên toàn hệ thống hiện đạt 5,45%, giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm so với cuối tháng trước. Lãi suất trung bình kỳ hạn 12 tháng đứng ở mức 6,06%. BVSC nhận định, mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn đang ở mức đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Nguồn: BVSC

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 13/05/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) được niêm yết bởi các ngân hàng tại thời điểm ngày 13/05/2026:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 LPBank 4,7 6,9 7 7,1 MB 4,5 5,8 6,45 6,45 Sacombank 4,75 6,7 6,9 6,9 VIB 4,75 5,7 7 5,9 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85

Dự báo trong nửa cuối năm, áp lực đối với mặt bằng lãi suất huy động có thể giảm bớt nếu lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt trong ngưỡng mục tiêu, giúp duy trì ổn định thanh khoản cho toàn hệ thống.