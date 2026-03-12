Safee Sali: Tuyển Việt Nam lo sợ trước trận quyết đấu Malaysia tại Thiên Trường Cựu danh thủ Safee Sali nhận định áp lực buộc phải thắng cách biệt 4 bàn sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng tâm lý trong trận tái đấu quan trọng vào ngày 31/3.

Cựu tiền đạo danh tiếng Safee Sali vừa hâm nóng bầu không khí trước thềm vòng loại Asian Cup 2027 bằng tuyên bố đầy tự tin về vị thế của đội tuyển Malaysia. Theo chân sút lừng lẫy một thời của "Harimau Malaya", chính đội tuyển Việt Nam mới là bên đang phải gánh chịu áp lực nặng nề và sự lo sợ trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 31/3 tới.

Malaysia sẽ tái đấu Việt Nam vào ngày 31 tháng 3.

Nhiệm vụ khó khăn tại sân Thiên Trường

Trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp sẽ được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Hiện tại, cục diện bảng xếp hạng đang không ủng hộ đội tuyển Việt Nam khi họ đang kém Malaysia 3 điểm. Để lật ngược thế cờ và giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027, đoàn quân áo đỏ buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

Safee Sali tin rằng mục tiêu ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Malaysia là một rào cản tâm lý cực lớn. "Chắc chắn họ sẽ lo sợ và phải suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn đội tuyển của chúng ta", cựu tiền đạo này khẳng định đầy quyết đoán. Ông cho rằng thay vì quan tâm đến sức mạnh đối thủ hay các khiếu nại bên lề, Malaysia nên tập trung vào sự thăng tiến vượt bậc về tiêu chuẩn thi đấu mà đội bóng đã thiết lập thời gian qua.

Biến động lực lượng của Harimau Malaya

Dù nắm lợi thế về mặt tâm lý và điểm số, Malaysia cũng đang đối mặt với những thách thức đáng kể về nhân sự. Đội bóng này dự kiến sẽ vắng mặt tới 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng, bao gồm những cái tên như Figueiredo, Holgado hay Jon Irazabal. Đây là những tổn thất không nhỏ trong hệ thống vận hành của Malaysia.

Tuy nhiên, phía Malaysia đang nỗ lực hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hai ngôi sao mới là Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco để kịp góp mặt trong chuyến hành quân đến Việt Nam. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ củng cố thêm sức mạnh cho đội hình đang đạt tới "tiêu chuẩn mới" như lời Safee Sali nhận định.

Với tính chất "sinh tử" của trận đấu và những phát ngôn đầy kịch tính từ phía cựu danh thủ Malaysia, cuộc so tài tại Ninh Bình vào cuối tháng 3 tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng nghẹt thở, thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá khu vực.