Sai lầm của Ruben Amorim khiến Man Utd đối mặt thảm họa mang tên Marcus Rashford Quyết định đẩy Marcus Rashford sang Barcelona của HLV Ruben Amorim đang trở thành 'vết sẹo' lớn tại Old Trafford khi tiền đạo người Anh hồi sinh mạnh mẽ với mức giá rẻ mạt.

Manchester United đang phải nếm trải thực tế cay đắng sau quyết định đẩy Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn từ mùa hè năm ngoái. Trong khi hàng công của Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick đang khao khát một nhân tố đột biến bên hành lang trái, thì "đứa con cưng" một thời của Old Trafford lại đang bùng nổ dữ dội tại La Liga.

Amorim trực tiếp khiến Man Utd đánh mất Rashford.

Sự hồi sinh mạnh mẽ tại Camp Nou

Kể từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha, Marcus Rashford như trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nặng suốt nhiều năm qua. Dưới sự dẫn dắt của Xavi, chân sút 28 tuổi không chỉ tìm lại bản năng sát thủ mà còn trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalan. Những con số thống kê không biết nói dối: Rashford đã bỏ túi 10 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Cuối tuần qua, ngôi sao này tiếp tục chứng minh giá trị khi thi đấu năng nổ trong chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao, giúp Barcelona củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga. Sự thanh thoát và tự tin trong từng bước chạy của tiền đạo người Anh là điều mà người hâm mộ Manchester United từ lâu đã không còn được chứng kiến.

Cái giá đắt cho một tầm nhìn sai lệch

Bi kịch thực sự đối với ban lãnh đạo Manchester United không chỉ nằm ở việc mất đi một ngôi sao đang vào độ chín của sự nghiệp, mà còn ở khía cạnh tài chính. Theo các điều khoản trong hợp đồng cho mượn, Barcelona đang nắm giữ đặc quyền mua đứt Rashford với mức giá chỉ 26 triệu bảng - một con số bị coi là "rẻ mạt" so với giá trị thị trường và phong độ hiện tại của anh.

Rashford thăng hoa ở Barca và không có ý định trở lại Old Trafford.

Các báo cáo từ Tây Ban Nha tiết lộ rằng đội chủ sân Camp Nou đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc thống nhất các điều khoản cá nhân với tiền đạo này. Điều này đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ đứng trước viễn cảnh mất trắng biểu tượng của học viện Carrington, đồng thời phải chi ra hàng trăm triệu euro để tìm kiếm một sự thay thế có đẳng cấp tương đương.

Áp lực truyền thông và sự giải thoát

Phân tích về bước ngoặt này, cựu tiền đạo Gary Lineker cho rằng việc rời khỏi môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh là quyết định cứu rỗi sự nghiệp của Rashford. Tại Barcelona, anh được tận hưởng bóng đá thuần túy mà không phải đối mặt với những soi mói đời tư hay sức ép truyền thông liên tục như tại quê nhà.

"Nếu trở lại Manchester United, cậu ấy sẽ lại rơi vào vòng xoáy chỉ trích cũ. Ở Tây Ban Nha, họ tập trung vào chuyên môn thay vì những ồn ào ngoài sân cỏ. Đó là một khởi đầu mới hoàn hảo cho Rashford," Lineker chia sẻ với tờ Mirror. Dù triều đại của Ruben Amorim đã kết thúc, nhưng hệ quả từ cách quản trị nhân sự thiếu linh hoạt của ông vẫn đang để lại một lỗ hổng lớn trong tham vọng phục hưng của nửa đỏ thành Manchester.