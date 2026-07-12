Sai lầm của Sorloth và sự bất lực của Haaland: Bước ngoặt khiến Na Uy gục ngã trước Anh Một quyết định cá nhân của Alexander Sorloth ở phút 43 đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận tứ kết World Cup 2026, khiến Na Uy đánh mất lợi thế và thua ngược 1-2 trước tuyển Anh.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa người hùng và tội đồ thường chỉ cách nhau một quyết định trong tích tắc. Trên sân Miami (Mỹ) sáng 12/7, Alexander Sorloth đã chọn cách tự mình giải quyết thay vì đặt Erling Haaland vào vị trí không thể không ghi bàn. Sai lầm ấy không chỉ tước đi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Na Uy mà còn trực tiếp mở ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc cho tuyển Anh.

Phút 43 định mệnh: Khi sự ích kỷ chiến thắng tính đồng đội

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đang diễn ra với lợi thế tâm lý nghiêng về đại diện Bắc Âu. Phút 43, một pha phản công mẫu mực được mở ra từ giữa sân. Alexander Sorloth dẫn bóng tốc độ hướng thẳng về khung thành Jordan Pickford trong tình huống đối mặt 2 đánh 1 với hậu vệ cuối cùng của "Tam sư".

Ở hành lang cánh trái, Erling Haaland – chân sút hàng đầu thế giới – đã thực hiện cú bứt tốc xé gió, hoàn toàn loại bỏ sự đeo bám của đối phương. Haaland liên tục vung tay ra hiệu xin bóng trong một tư thế cực kỳ trống trải. Chỉ cần một đường chuyền ngang cơ bản, tiền đạo của Manchester City sẽ đối mặt với lưới trống. Tuy nhiên, Sorloth đã chọn phương án khó nhất: giữ bóng thêm vài nhịp, chần chừ và cố gắng dứt điểm cá nhân. Hậu vệ tuyển Anh kịp thời lùi về bọc lót, hóa giải cơ hội mười mươi trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán đài.

Haaland bứt tốc và ra hiệu xin bóng nhưng Sorloth đã quyết định xử lý cá nhân.

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá

Haaland đã gào lên trong tuyệt vọng và sự tức giận ngay trên sân. Sự thất vọng của anh nhanh chóng lan tỏa khắp các trang mạng xã hội với hàng loạt chỉ trích nhắm vào Sorloth. Một CĐV bình luận: "Đó là tội ác khi không chuyền bóng cho Haaland trong tình huống đó".

Và quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã ứng nghiệm ngay lập tức. Chỉ 3 phút sau pha bỏ lỡ của Sorloth, ở phút bù giờ 45+1, tuyển Anh thực hiện pha đáp trả đanh thép. Jude Bellingham – ngôi sao sáng nhất bên phía "Tam sư" – đã có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh sau đường chọc khe của Anthony Gordon, dứt điểm chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Orjan Nyland, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Jude Bellingham và bản lĩnh của người Anh

Bàn thắng gỡ hòa cuối hiệp một như một liều thuốc tinh thần cực mạnh cho các học trò của HLV tuyển Anh. Bước sang hiệp hai và thời gian hiệp phụ, tuyển Anh hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong khi Na Uy có dấu hiệu xuống sức và đánh mất sự hưng phấn sau bước ngoặt ở phút 43, thì Jude Bellingham một lần nữa chứng minh tại sao anh là ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Phút 93 của hiệp phụ thứ nhất, Bellingham có mặt đúng lúc để thực hiện pha đá bồi cận thành sau một tình huống lộn xộn, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Một màn trình diễn rực sáng của số 10 bên phía "Tam sư", đối lập hoàn toàn với sự cô đơn và bất lực của Erling Haaland ở phía bên kia chiến tuyến.

Thất bại này sẽ còn ám ảnh bóng đá Na Uy trong một thời gian dài. Nếu Sorloth chuyền bóng, nếu tỷ số là 2-0, có lẽ lịch sử đã gọi tên đại diện Bắc Âu. Nhưng tại World Cup, không có chỗ cho những chữ "nếu". Tuyển Anh tiến vào bán kết, còn Na Uy rời giải với bài học đắt giá về tinh thần đồng đội trong những khoảnh khắc sinh tử.