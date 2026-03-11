Sai lầm lịch sử của PSG: Khi triết lý của Luis Enrique phản tác dụng với Donnarumma Quyết định đẩy đi Gianluigi Donnarumma để theo đuổi thủ môn chơi chân đang khiến PSG trả giá đắt bằng chuỗi phong độ tệ hại và cuộc khủng hoảng niềm tin trước thềm Champions League.

Từ vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu, Paris Saint-Germain (PSG) đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Giữa cơn bão chấn thương và sự bất ổn về lối chơi, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy yếu của gã khổng lồ nước Pháp bắt nguồn từ một quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi trong mùa hè: bán Gianluigi Donnarumma để kiên trì với triết lý thủ môn hiện đại.

Quyết định chuyển nhượng khó hiểu từ thượng tầng

Mùa giải trước, đoàn quân của HLV Luis Enrique là thế lực không thể ngăn cản tại châu Âu khi thâu tóm cú đúp danh hiệu quốc nội và lần đầu tiên bước lên đỉnh Champions League. Trong hành trình vinh quang đó, Donnarumma chính là người hùng thầm lặng. Chỉ tính riêng tại đấu trường châu lục, thủ thành người Ý đã cản phá 2 quả phạt đền ở vòng 16 đội và thực hiện 15 pha cứu thua xuất thần trong các trận gặp Aston Villa và Arsenal.

PSG sai lầm khi bán đi Donnarumma.

Đáng lẽ phải là hạt nhân không thể đụng tới, PSG lại biến việc đẩy Donnarumma đi thành ưu tiên hàng đầu. Anh gia nhập Manchester City với mức giá chỉ 26 triệu bảng, một con số được xem là quá rẻ so với đẳng cấp của một nhà vô địch. Lý do đằng sau là sự không tương thích giữa kỹ năng của Donnarumma và yêu cầu về một thủ môn chơi chân giỏi từ HLV Luis Enrique.

Bản hợp đồng đắt giá Lucas Chevalier và sự tương phản nghiệt ngã

Để thay thế, PSG đã chi tới 55 triệu euro để chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille. Luis Enrique lý giải rằng đội bóng cần một hồ sơ cầu thủ khác để phục vụ chiến thuật kiểm soát bóng. Thống kê ban đầu ủng hộ quyết định này khi Chevalier có 722 đường chuyền thành công, vượt xa con số 463 của Donnarumma tại Ligue 1 mùa trước.

Lucas Chevalier gây thất vọng lớn.

Tuy nhiên, PSG dường như đã phớt lờ thực tế rằng Donnarumma vượt trội hoàn toàn ở kỹ năng cản phá và làm chủ không gian. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề tài chính cũng đóng vai trò then chốt khi CLB từ chối mức lương 12 triệu euro/năm mà Donnarumma yêu cầu, thay vào đó chọn Chevalier với mức thù lao chỉ bằng một nửa.

Chuỗi ngày ác mộng trong khung gỗ

Sự non nớt của Chevalier sớm bộc lộ qua những sai lầm sơ đẳng. Tại Siêu cúp châu Âu, anh đón hụt bóng dẫn đến bàn thua trước Tottenham. Trong trận Siêu kinh điển nước Pháp gặp Marseille, một pha phán đoán sai điểm rơi của Chevalier đã khiến PSG nhận thất bại đầu tiên tại Velodrome sau 14 năm. Áp lực đè nặng khiến thủ thành này thừa nhận mọi thứ tại Paris quá khác biệt so với những gì anh từng trải qua.

Phong độ kém cỏi của Chevalier buộc HLV Enrique phải sử dụng thủ môn dự bị Matvei Safonov. Dù Safonov từng tỏa sáng ở loạt sút luân lưu tại FIFA Intercontinental Cup, nhưng anh cũng không khá hơn ở khả năng chống bóng bổng. Sự bất ổn này đã khiến PSG bị loại sốc tại Coupe de France bởi Paris FC và liên tục đánh rơi điểm số tại Ligue 1.

Nỗi lo trước đại chiến Chelsea tại Champions League

Donnarumma trong màu áo Man City.

Hệ lụy từ việc mất đi một thủ lĩnh hàng thủ như Donnarumma đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Hiện tại, PSG chỉ còn hơn đội nhì bảng Lens đúng 1 điểm. Trước thềm vòng 16 đội Champions League gặp Chelsea, đội bóng Pháp đang ở trạng thái báo động khi vừa thua Monaco 1-3 tại giải quốc nội.

Sự thiếu vắng Donnarumma – người sở hữu thể hình đồ sộ và khả năng truyền sự điềm tĩnh cho toàn đội – đang khiến hàng thủ PSG trở nên mong manh. Luis Enrique đã xây dựng được nhiều điều tại Paris, nhưng quyết định ruồng bỏ một thủ môn đẳng cấp thế giới quá sớm có thể chính là nhát dao tự tay phá nát triều đại mà ông đang cố gắng thiết lập.