SAIC Motor trở thành hãng xe Trung Quốc đầu tiên cán mốc 100 triệu xe toàn cầu SAIC Motor chuẩn bị giao chiếc xe thứ 100 triệu vào cuối tháng này, trở thành tập đoàn ô tô Trung Quốc đầu tiên đạt kỷ lục về sản lượng và doanh số tích lũy.

Theo báo cáo từ Fast Technology, tập đoàn SAIC Motor vừa công bố kế hoạch bàn giao chiếc xe thứ 100 triệu trên phạm vi toàn cầu vào cuối tháng này. Đây là một cột mốc lịch sử khi SAIC chính thức trở thành hãng xe đầu tiên của Trung Quốc đạt được tổng sản lượng và doanh số bán hàng tích lũy vượt ngưỡng 100 triệu chiếc.

Sự kiện giao hàng quy mô toàn cầu

Để kỷ niệm thành tựu này, SAIC Motor cho biết hãng sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện giao hàng toàn cầu với quy mô siêu lớn. Điểm khởi đầu của hành trình này là Hội trường Tiếp đón Thế giới tại Bắc Bund, Thượng Hải, sau đó kết nối trực tiếp đến nhiều châu lục khác nhau.

Tín hiệu phát sóng trực tiếp sẽ kết nối đồng thời các địa điểm giao hàng tại nhiều thành phố ở Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài. Sự kiện dự kiến sẽ có sự góp mặt của tất cả các thương hiệu thành viên thuộc hệ sinh thái SAIC Motor, khẳng định vị thế của tập đoàn trên bản đồ ô tô thế giới.

Hành trình 70 năm hình thành và phát triển

Được thành lập từ năm 1955, SAIC Motor đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng để đạt được vị thế như hiện nay. Dưới đây là các mốc thời gian đáng chú ý trong lịch sử của hãng:

Năm Sự kiện tiêu biểu 1955 Thành lập SAIC Motor 1958 Sản xuất thử nghiệm thành công chiếc sedan Phoenix đầu tiên 1983 Lắp ráp thành công chiếc Santana đầu tiên, mở đầu làn sóng liên doanh 2001 Bắt đầu xuất khẩu xe du lịch ra thị trường quốc tế 2015 Ra mắt Roewe RX5 - chiếc xe kết nối internet đầu tiên trên thế giới 2024 Cán mốc 100 triệu xe sản xuất và tiêu thụ tích lũy

Mạng lưới sản xuất và chiến lược Glocal 2025

Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm và dịch vụ của SAIC Motor đã hiện diện tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số lượng xe xuất khẩu ra nước ngoài của hãng đã vượt con số 7 triệu chiếc. Để duy trì tốc độ tăng trưởng, SAIC đã thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp bao gồm:

Hơn 100 cơ sở sản xuất phụ tùng tại nước ngoài.

Mạng lưới đại lý quốc tế với hơn 3.000 điểm chạm.

Ba trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đặt tại London và các khu vực trọng điểm khác.

Bốn trung tâm sản xuất và chế tạo lớn tại Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan.

Sở hữu đội tàu tự vận hành lớn nhất Trung Quốc phục vụ riêng cho việc vận chuyển ô tô.

Hướng tới năm 2025, SAIC Motor sẽ triển khai chiến lược "Glocal" - mô hình kết hợp giữa tư duy toàn cầu và thực thi tại địa phương. Chiến lược này tập trung vào việc phát triển các dòng xe mới đa dạng từ SUV, sedan đến MPV và xe bán tải. Đặc biệt, các mẫu xe mới sẽ được trang bị hệ thống hybrid HEV thế hệ mới nhằm phủ kín các phân khúc thị trường trọng điểm trên toàn cầu.