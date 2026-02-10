Saint Etienne 5-1 FC Sion: Saint Etienne giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Saint Etienne và FC Sion lúc 16:00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm duy trì chuỗi màn trình diễn tích cực.

Saint Etienne 5 - 1 FC Sion Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Saint Etienne tiếp đón FC Sion.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Saint Etienne 5-1 FC Sion Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 17:54 02/10/2026

Màn so tài giữa Saint Etienne và FC Sion diễn ra vào lúc 16:00 ngày 02/10/2026 thu hút nhiều sự quan tâm khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tạo dựng dấu ấn rõ nét trên sân cỏ. Với phong độ thi đấu đang ở giai đoạn tích cực, cuộc chạm trán này được kỳ vọng sẽ mang đến nhịp độ đôi công cởi mở và giàu tính cạnh tranh chuyên môn.

Sức bật mạnh mẽ từ chuỗi trận thăng hoa của FC Sion

FC Sion bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý vững vàng nhờ màn thể hiện hết sức thuyết phục trong thời gian gần đây. Cụ thể, đội bóng đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vừa qua cho thấy tính ổn định cao trong lối chơi cũng như sự hiệu quả ở khâu kết nối các tuyến.

Sự tự tin đang lan tỏa rõ rệt trong từng bước chạy của các cầu thủ FC Sion. Khả năng duy trì cường độ thi đấu đồng đều qua từng vòng đấu giúp đại diện này kiểm soát tốt nhịp độ và luôn biết cách chuyển hóa cơ hội thành kết quả có lợi.

Saint Etienne và mục tiêu tìm lại mạch thắng

Bên kia chiến tuyến, Saint Etienne sở hữu bản lĩnh kiên cường dù phong độ có phần biến động hơn đối thủ. Thống kê qua 5 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Sau giai đoạn bùng nổ với 2 khúc khải hoàn liên tiếp, Saint Etienne đã phải trải qua 2 trận thất bại trước khi có được 1 trận hòa ở lần xuất quân gần nhất.

Kết quả hòa vừa qua đã giúp Saint Etienne chặn đứng đà chững lại, qua đó củng cố sự chắc chắn trước khi bước vào thử thách mới. Đội bóng cần phát huy tối đa tinh thần kỷ luật và sự tập trung nhằm tạo ra sự cân bằng trước đối thủ đang có đà hưng phấn cao.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ và toan tính

Màn đối đầu giữa Saint Etienne và FC Sion hứa hẹn diễn ra với sự toan tính kỹ lưỡng từ cả hai ban huấn luyện. Trong khi FC Sion muốn nối dài mạch hưng phấn bằng phong cách chơi chủ động, Saint Etienne lại cần sự vững vàng ở hệ thống phòng ngự để từng bước thiết lập quyền chủ động.

Nhìn chung, với sự quyết tâm cùng phong độ có nhiều nét khởi sắc của hai bên, trận đấu lúc 16:00 ngày 02/10/2026 sẽ là bài kiểm tra thực chất về bản lĩnh thi đấu và khả năng nắm bắt thời cơ của từng tập thể.

Saint Etienne 5 trận gần nhất H B T T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 8 Thủng lưới FC Sion 5 trận gần nhất B H T T T 7 Trận 6-0-1 T-H-B 29 Ghi (TB 4.1) 10 Thủng lưới