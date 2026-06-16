Salah kiến tạo đẳng cấp, Ai Cập cầm chân tuyển Bỉ tại World Cup 2026 Trong trận cầu kịch tính tại bảng G World Cup 2026, khoảnh khắc thiên tài của Mohamed Salah đã giúp Ai Cập gây bất ngờ lớn trước đội hình đầy sao của đội tuyển Bỉ.

Rạng sáng nay, bảng G World Cup 2026 chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Bỉ và Ai Cập. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Rudi Garcia đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ lối chơi áp sát kỷ luật của đại diện châu Phi trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Ai Cập hòa 1-1 Bỉ.

Khoảnh khắc thiên tài của Mohamed Salah

Bỉ khởi đầu chủ động và suýt có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Sau pha triển khai mạch lạc bên cánh trái, nhạc trưởng Kevin De Bruyne – ngôi sao thuộc biên chế Napoli – tung cú cứa lòng sát vạch 16m50 đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, sức nóng từ các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân đã sớm đẩy cao nhiệt độ trận đấu, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Marwan Attia và Timothy Castagne.

Giữa thế trận giằng co, bước ngoặt xảy ra ở phút 20 từ đôi chân của Mohamed Salah. Ngôi sao này thực hiện đường kiến tạo xé toang hệ thống phòng ngự của Bỉ, đặt Emam Ashour vào vị trí thuận lợi. Từ khoảng cách hơn 20 mét, Ashour khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Thibaut Courtois hoàn toàn bất lực, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập.

Emam Ashour mở tỷ số cho Ai Cập.

Sức ép từ Romelu Lukaku và sai lầm nơi hàng thủ

Bước sang hiệp hai, HLV Rudi Garcia thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật. Charles De Ketelaere được đẩy sang cánh phải để nhường vị trí hộ công cho Jeremy Doku nhằm tận dụng tốc độ. Dù vậy, Ai Cập vẫn là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với các pha phản công sắc lẹm của Salah và Mostafa Zico, buộc Courtois phải liên tục trổ tài cứu thua.

Phút 66, sự góp mặt của trung phong Romelu Lukaku đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ một phút sau khi vào sân, áp lực từ sự càn lướt của Lukaku trong pha căng ngang của Thomas Meunier đã khiến hậu vệ Mohamed Hany bên phía Ai Cập lúng túng phá bóng về lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bỉ gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối trận diễn ra trong màn đôi công nghẹt thở. Thủ môn Mostafa Shobeir của Ai Cập đã xuất sắc bay người cản phá cú đánh đầu của Brandon Mechele ở phút 83, bảo toàn tỷ số hòa 1-1 đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, Bỉ vẫn nắm quyền tự quyết trong hai lượt trận tới gặp Iran và New Zealand.

Thống kê chung cuộc