Salah và Messi: Màn khiêu vũ cuối cùng tại World Cup và di sản của 'Vị Pharaoh' Thất bại kịch tính trước Argentina không làm lu mờ màn trình diễn rực sáng của Mohamed Salah, người đã cùng Lionel Messi tạo nên một trong những chương cảm động nhất tại vòng knock-out World Cup.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài tại Atlanta, Mohamed Salah và Lionel Messi đứng cách nhau chỉ vài thước, khẽ lắc đầu trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi. Trận đấu sinh tử giữa Argentina và Ai Cập tại vòng knock-out World Cup không chỉ là một cuộc đối đầu bóng đá đơn thuần; đó là bức tranh thu nhỏ về đoạn cuối sự nghiệp của hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá đương đại.

Salah chia tay World Cup. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của những biểu tượng trong trận cầu sinh tử

Đây không phải là một trận đấu mà Messi hay Salah có thể thong dong dạo bước để chờ đợi cơ hội. Cả Argentina và Ai Cập đều bước vào sân với tâm thế dốc toàn lực. Tinh thần khát khao mãnh liệt của Salah, bất chấp những lo ngại về thể lực sau một mùa giải bào mòn tại Liverpool, đã thúc đẩy một màn trình diễn suýt chút nữa tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử các vòng knock-out.

Tuy nhiên, sự kiên quyết chối từ thất bại của Lionel Messi đã giải thích lý do vì sao Argentina cuối cùng lại là đội đi tiếp. Dù đã sút hỏng quả phạt đền trong hiệp một, Messi vẫn biết cách triệu hồi bản năng chiến binh để ghi bàn gỡ hòa quan trọng khi đội nhà đang bị dẫn trước 2-0. Với 8 pha lập công, siêu sao người Argentina tiếp tục độc tôn ở vị trí Vua phá lưới của giải đấu.

Ai Cập dẫn trước Argentina 2-0 trước khi đánh mất lợi thế. Ảnh: Getty Images.

Di sản của Salah và hành trình lịch sử của Ai Cập

Kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Salah là linh hồn trong hành trình lịch sử của Ai Cập. Từ một quốc gia phải chờ đợi ròng rã 92 năm mà chưa từng thắng một trận nào tại World Cup, họ đã vượt qua vòng bảng và tiến sát cánh cửa tứ kết. Những cột mốc này in đậm dấu giày của cựu sao Liverpool.

Salah không chỉ ghi bàn thắng quyết định trước New Zealand mà còn thể hiện bản lĩnh thép với cú sút phạt đền kiểu 'Panenka' đầy rủi ro trong loạt luân lưu vòng 32 đội trước Australia. Anh thừa nhận đó có thể là lần chạm bóng cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của mình, nhưng anh vẫn thực hiện để tiếp thêm sự tự tin cho đồng đội. Ở kỳ World Cup tiếp theo, khi bước sang tuổi 37, không có gì đảm bảo Salah sẽ còn cơ hội góp mặt.

Lời giải cho bài toán tối ưu hóa siêu sao

Cuộc chạm trán tại Atlanta cũng gợi lại thực tế về vị thế hiện tại của Salah. Vừa bước sang tuổi 34 vào ngày Ai Cập ra quân, Salah hiện bằng đúng số tuổi của Messi khi siêu sao này rời Barcelona. Cả hai đều đối mặt với bài toán về tuổi tác và quỹ lương tại các câu lạc bộ chủ quản, dẫn đến những cuộc chia ly đầy tiếc nuối.

Salah và Messi là những ngôi sao đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Về mặt chiến thuật, cả Lionel Scaloni và Hossam Hassan đều xứng đáng được ngợi khen khi biết cách tối ưu hóa những biểu tượng của mình. Họ cùng sử dụng sơ đồ 4-4-2, bố trí một đối tác trên hàng công để giải phóng không gian cho Messi và Salah hoạt động tự do phía sau tiền đạo cắm. Cách tiếp cận này trái ngược hoàn toàn với Bồ Đào Nha, nơi Cristiano Ronaldo bị biến thành trung tâm duy nhất, khiến anh dễ dàng bị các hệ thống phòng ngự hiện đại phong tỏa.

Tương lai nào cho 'Vị Pharaoh'?

Sau những gì đã thể hiện trước Argentina, Salah chứng minh rằng mình vẫn là một món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Dù bến đỗ tiếp theo khó có thể là một ông lớn châu Âu – nơi các huấn luyện viên ưu tiên cường độ pressing cực cao – nhưng những lựa chọn tại Major League Soccer (MLS) hay các dự án tham vọng tại Saudi Arabia luôn rộng mở.

Cơ hội tốt nhất để người hâm mộ tiếp tục chứng kiến Salah thi đấu đỉnh cao có lẽ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với hai kỳ Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, mục tiêu mang về chức vô địch châu lục đầu tiên cho Ai Cập kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp sẽ là động lực lớn nhất để Salah tiếp tục cống hiến. Bất cứ câu lạc bộ nào muốn sở hữu anh lúc này sẽ phải chi trả một con số khổng lồ, nhưng Salah đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với từng xu đầu tư.