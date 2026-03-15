Saliba và Gabriel: Tấm khiên thép giúp Arsenal đánh bại Everton 2-0 Bộ đôi trung vệ Saliba và Gabriel trình diễn phong độ "quái vật" với 22 pha cản phá, tạo nền tảng vững chắc để Arsenal giành chiến thắng 2-0 quan trọng trước Everton.

Trong một buổi chiều tại Emirates khi hàng công gặp khó khăn, Arsenal đã tìm thấy điểm tựa vững chãi từ "bức tường thành" William Saliba và Gabriel Magalhaes. Chiến thắng 2-0 trước Everton không chỉ ghi dấu ấn của tài năng trẻ Max Dowman mà còn là bản tuyên ngôn về sức mạnh phòng ngự của Pháo thủ.

Bản lĩnh thép tại Emirates

Everton chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dưới sức ép nghẹt thở mà đội khách tạo ra, Arsenal đã có những thời điểm sống trong lo âu. Tuy nhiên, khi các mũi nhọn phía trên bế tắc, cặp trung vệ Saliba và Gabriel đã chứng minh tại sao họ được coi là bộ đôi xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Với tổng cộng 22 tình huống can thiệp phòng ngự thành công, họ đã dập tắt mọi nỗ lực của Everton, duy trì tỷ số hòa cho đến khi Max Dowman xuất hiện và thay đổi cục diện.

Cặp trung vệ Arsenal đã có ngày thi đấu xuất sắc.

William Saliba: Kiến trúc sư từ tuyến dưới

William Saliba tiếp tục định nghĩa lại vai trò của một trung vệ hiện đại. Cầu thủ người Pháp không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự với 12 pha can thiệp mà còn sắm vai "nhạc trưởng" từ tuyến dưới. Với 127 lần chạm bóng và tỷ lệ chuyền chính xác kinh ngạc 95% (104/110), Saliba chính là điểm khởi đầu cho mọi đợt tấn công của Pháo thủ.

Đáng chú ý, Saliba thường xuyên dâng cao, tung ra 13 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương và tạo ra tới 2 cơ hội ghi bàn. Sự cơ động này tạo ra áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự của Everton, giúp Arsenal duy trì thế trận áp đảo.

Gabriel thắng gần như mọi pha tranh chấp.

Gabriel Magalhaes: "Hòn đá tảng" lầm lỳ

Trái ngược với sự hoa mỹ của người đá cặp, Gabriel Magalhaes lại hiện thân cho sự vững chãi và gai góc. Trung vệ người Brazil đã thực hiện một màn trình diễn phòng ngự tuyệt đối khi thắng 100% các pha tranh chấp dưới mặt đất (4/4) và 86% các pha không chiến (6/7).

Sự điềm tĩnh của Gabriel đã giải phóng hoàn toàn Saliba, cho phép đối tác người Pháp tự do bộc lộ nhãn quan chiến thuật. Gabriel kết thúc trận đấu mà không một lần để đối phương rê bóng qua người, thực hiện 9 pha phá bóng giải nguy, trong đó có 7 lần bằng đầu. Đây chính là bệ phóng an toàn để các tài năng trẻ phía trên yên tâm tỏa sáng.

Nền tảng cho tham vọng vô địch

Trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khốc liệt với Manchester City, nơi không có chỗ cho những sai lầm, màn trình diễn của bộ đôi trung vệ này chính là bản tuyên ngôn đanh thép nhất của Mikel Arteta. Họ đã chứng minh rằng một hàng công rực rỡ có thể mang về những trận thắng, nhưng một hàng thủ vững chắc như bàn thạch mới là chìa khóa để chinh phục những đỉnh cao.

Max Dowman có thể đã ghi danh vào lịch sử với khoảnh khắc thiên tài, nhưng chính Saliba và Gabriel mới là những người đã dọn sẵn một sân khấu an toàn để Arsenal giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Emirates.