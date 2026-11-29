Samsung AI Recompose trên One UI 9.5: đổi góc nhìn ảnh 3D sau khi chụp bằng AI và đám mây Samsung thử nghiệm AI Recompose trên One UI 9.5 beta, cho phép chỉnh phối cảnh 3D của ảnh đã chụp bằng Spatial Core và AI tạo sinh trên máy chủ đám mây.

Samsung đang phát triển công cụ AI Recompose trên bản beta One UI 9.5, cho phép người dùng thay đổi phối cảnh 3D của một bức ảnh sau khi đã bấm máy. Thông tin này đến từ đoạn mã được tìm thấy trong bản thử nghiệm, theo The Verge. Tính năng được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Photo Editor trên các thiết bị Galaxy trong tương lai.

Chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trên smartphone. Việc Samsung thử nghiệm khả năng đổi góc chụp cho thấy hãng muốn mở rộng việc can thiệp vào ảnh, từ chỉnh màu hay xóa vật thể sang thay đổi cả góc nhìn.

AI Recompose hoạt động ra sao trong Photo Editor?

Theo các chuỗi mã nguồn rò rỉ, AI Recompose được thiết kế với thao tác điều khiển trực quan. Người dùng có thể dùng một ngón tay để kéo và thay đổi phối cảnh. Khi dùng hai ngón tay, họ có thể xoay, thu phóng và di chuyển khung hình.

Samsung thử nghiệm tính năng cho phép thay đổi góc chụp của những bức ảnh bạn đã chụp

Bên cạnh đó, công cụ còn có một thanh trượt chuyên dụng để điều chỉnh khoảng cách của các vật thể ở hậu cảnh. Thanh trượt này tạo cảm giác các vật thể tiến lại gần hoặc lùi ra xa so với chủ thể chính của bức ảnh.

Từ ảnh phẳng đến bản đồ độ sâu: vai trò của Spatial Core

Để công cụ vận hành, Samsung sử dụng một ứng dụng độc lập mang tên Spatial Core. Ứng dụng này chuyển bức ảnh 2D thông thường thành bản kết xuất 3D thông qua việc phân tích và xây dựng bản đồ độ sâu. Nhờ bản đồ này, hệ thống mới có cơ sở để mô phỏng việc nhìn bức ảnh từ một góc khác.

Sau khi người dùng thiết lập xong góc nhìn mới trong không gian 3D, Photo Editor sẽ gửi dữ liệu hình ảnh lên hệ thống máy chủ đám mây. Tại đây, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đảm nhận bước xử lý cuối cùng.

Tính năng mới sẽ dựa vào AI để thay đổi góc chụp

AI tạo sinh lấp đầy những vùng bị thiếu

Khi góc nhìn thay đổi, một số vùng trong ảnh có thể bị trống hoặc thiếu chi tiết vì máy ảnh chưa từng ghi lại chúng. AI tạo sinh sẽ tự động tính toán và lấp đầy các vùng này. Samsung kỳ vọng sự kết hợp giữa xử lý cục bộ trên One UI 9.5 và điện toán đám mây sẽ cho ra kết quả hình ảnh tự nhiên nhất.

Thành phần Vai trò theo mã nguồn thử nghiệm AI Recompose Công cụ đổi góc chụp trong Photo Editor, hỗ trợ kéo, xoay, thu phóng, di chuyển và thanh trượt chỉnh khoảng cách hậu cảnh Spatial Core Ứng dụng độc lập chuyển ảnh 2D thành bản kết xuất 3D qua bản đồ độ sâu Máy chủ đám mây Nhận dữ liệu từ Photo Editor, dùng AI tạo sinh lấp đầy vùng trống hoặc chi tiết thiếu

Những điều còn bỏ ngỏ

AI Recompose mới chỉ được phát hiện qua mã nguồn thử nghiệm, nên các chi tiết cụ thể vẫn cần chờ Samsung xác nhận chính thức. Nguồn tin hiện chưa nêu thời điểm ra mắt, dòng máy được hỗ trợ hay chất lượng ảnh thực tế của công cụ.

Việc bổ sung AI Recompose cho thấy tham vọng của Samsung trong việc nâng cấp trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Nếu thử nghiệm thành công, tính năng này có thể chính thức ra mắt cùng các bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo của hãng.