Samsung ấn định ngày ra mắt Galaxy Z Fold 8: Chiến lược đón đầu Apple Sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 22/07/2026 tại London, giới thiệu Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 với những thay đổi quan trọng về tỷ lệ màn hình và thiết kế.

Samsung vừa chính thức gửi lời mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 22/07/2026 tại London. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Google công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong phân khúc thiết bị di động cao cấp vào giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Samsung cho phép người dùng tự in thư mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked từ video giới thiệu chính thức.

Kỳ vọng về thay đổi thiết kế trên Galaxy Z Fold 8

Tâm điểm của sự kiện lần này là thế hệ điện thoại gập mới. Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn sẽ sở hữu tỷ lệ khung hình mới, đạt xấp xỉ 16:9 ở màn hình ngoài và 4:3 khi mở rộng màn hình bên trong. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị và đa nhiệm, đồng thời là lời đáp trả sớm đối với mẫu điện thoại gập được đồn đoán của Apple (có thể mang tên iPhone Ultra hoặc iPhone Fold) dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu thêm biến thể cao cấp hơn mang tên Galaxy Z Fold 8 Ultra. Đối với những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn, Galaxy Z Flip 8 cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện với những tinh chỉnh về phần cứng và tính năng phần mềm.

Mở rộng hệ sinh thái với Galaxy Watch Ultra 2

Ngoài mảng smartphone, danh mục thiết bị đeo của Samsung cũng nhận được sự nâng cấp đáng kể. Dòng Galaxy Watch Ultra 2 sẽ được trình làng với ngôn ngữ thiết kế mới, hướng đến đối tượng người dùng chuyên nghiệp và yêu thích thể thao mạo hiểm. Song song đó, Galaxy Watch 9 cũng sẽ ra mắt với nhiều lựa chọn dây đeo mới, tập trung vào tính cá nhân hóa và theo dõi sức khỏe chuyên sâu.

Thách thức về giá bán và thị trường

Dù mang đến nhiều cải tiến, các báo cáo từ giới phân tích cho thấy giá bán của dòng thiết bị gập năm nay có xu hướng tăng trên diện rộng. Áp lực về chi phí linh kiện và công nghệ hiển thị mới được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh này. Điều tương tự cũng được dự báo sẽ xảy ra với các dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới của hãng.

Sự kiện Galaxy Unpacked sẽ được phát trực tuyến toàn cầu vào lúc 15:00 giờ CET (tức khoảng 20:00 giờ Việt Nam) ngày 22/07/2026. Đây sẽ là cột mốc quan trọng để Samsung khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại màn hình gập trước khi đối thủ Apple tung ra những quân bài chiến lược vào mùa thu.