Samsung ấn định ngày ra mắt Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại sự kiện Unpacked 2026 Sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tại London sẽ là tâm điểm công nghệ với sự xuất hiện của dòng điện thoại gập Galaxy Z 2026 tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Samsung đã chính thức xác nhận tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 22/7/2026 tại London, Anh. Đây là cột mốc quan trọng để hãng công nghệ Hàn Quốc giới thiệu thế hệ điện thoại gập Galaxy Z 2026 cùng các dòng thiết bị đeo thông minh mới nhất.

Thông điệp về một hình thái thiết kế mới

Trong thông báo mới nhất, Samsung đã tung ra một đoạn teaser ngắn mô phỏng hình ảnh tấm vé trắng được tách làm hai phần kèm thông điệp "A new shape unfolds" (Một hình thái mới mở ra). Hình ảnh này ngầm khẳng định sự tập trung của hãng vào việc thay đổi cấu trúc thiết kế trên các dòng smartphone màn hình gập sắp tới.

Samsung xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 22/7

Dựa trên các thông tin rò rỉ, dòng sản phẩm chủ lực tại sự kiện lần này dự kiến bao gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra. Đáng chú ý, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ sở hữu tỷ lệ màn hình rộng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, trong khi bản Ultra sẽ tập trung vào những cải tiến tối thượng về phần cứng để kế nhiệm dòng Galaxy Z Fold7.

Cấu hình và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI

Thế hệ thiết bị Galaxy mới được cho là sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Samsung nhấn mạnh việc kết hợp khả năng thông minh với thiết kế đột phá để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa tốt hơn cho người dùng và tăng khả năng thích ứng của thiết bị.

Samsung sẽ ra mắt nhiều điện thoại gập mới trong sự kiện sắp tới

Về mặt hiệu năng, các nguồn tin kỹ thuật cho biết Galaxy Z Fold8 có khả năng sử dụng chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là dòng vi xử lý mạnh mẽ nhất của Qualcomm tại thời điểm đó, giúp tối ưu hóa các tác vụ xử lý AI phức tạp, cải thiện hiệu suất đồ họa và duy trì độ mượt mà cho màn hình gập kích thước lớn.

Thời gian và phương thức theo dõi

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ được phát trực tiếp vào lúc 14:00 BST, tương đương với 20:00 ngày 22/7/2026 theo giờ Việt Nam. Người dùng có thể theo dõi toàn bộ diễn biến sự kiện trên các nền tảng trực tuyến chính thức của Samsung.

Bên cạnh điện thoại gập, Samsung cũng dự kiến trình làng các mẫu đồng hồ thông minh thế hệ tiếp theo với nhiều nâng cấp về cảm biến sức khỏe và thời lượng pin. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy, mang đến sự kết nối đồng bộ giữa các thiết bị di động và phụ kiện đeo tay trong năm 2026.