Samsung bắt đầu thử nghiệm Galaxy Tab S12: Những thông tin đầu tiên về hiệu năng và thời lượng pin Samsung đang đẩy nhanh tiến độ phát triển dòng máy tính bảng Galaxy Tab S12 với việc bắt đầu thử nghiệm phần mềm. Thế hệ mới dự kiến tập trung vào công nghệ AI và dung lượng pin cải tiến.

Samsung đang tích cực phát triển dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12 nhằm sớm ra mắt thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy hãng đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm phần mềm hệ thống cho thiết bị, dấu hiệu cho thấy quy trình hoàn thiện đang được đẩy nhanh hơn dự kiến.

Lộ diện tiến độ phát triển phần mềm cho Galaxy Tab S12 Ultra

Trên máy chủ của Samsung, phần mềm dành cho thiết bị mang mã hiệu X946B đã chính thức xuất hiện với phiên bản X946BXXU0AZDN. Dựa trên các rò rỉ trước đó, đây chính là mã định danh của phiên bản cao cấp nhất - Galaxy Tab S12 Ultra. Việc bắt đầu thử nghiệm phần mềm ở giai đoạn này cho thấy thiết bị đã bước vào quy trình phát triển nâng cao, sẵn sàng cho các bước kiểm định tiếp theo.

Samsung bắt đầu phát triển phần mềm cho dòng Galaxy Tab S12

Thông số pin và chiến lược cạnh tranh bằng công nghệ AI

Bên cạnh phiên bản Ultra, thông tin về Galaxy Tab S12+ cũng dần được hé lộ. Các nguồn tin kỹ thuật cho biết mẫu máy này sẽ sở hữu viên pin có dung lượng định mức 10.392mAh. Khi ra mắt chính thức, Samsung nhiều khả năng sẽ công bố mức dung lượng tiêu chuẩn là 10.500mAh. Đây là mức dung lượng lớn, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trên màn hình kích thước lớn.

Galaxy Tab S12+ được cho là có viên pin khủng

Dù thông số chi tiết chưa được công bố đầy đủ, giới phân tích nhận định Samsung sẽ tập trung tối ưu hóa hiệu năng và tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Chiến lược này nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc máy tính bảng Android cao cấp, vốn đang đòi hỏi sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm thông minh.

Thời điểm ra mắt dự kiến của Galaxy Tab S12 Series

Dựa trên chu kỳ nâng cấp sản phẩm hàng năm của Samsung, dòng Galaxy Tab S12 nhiều khả năng sẽ được trình làng vào tháng 9/2026. Trước đó, dòng Galaxy Tab S11 đã được giới thiệu vào tháng 9/2025. Nếu tiến độ thử nghiệm hiện tại được duy trì ổn định, Galaxy Tab S12 sẽ tiếp tục là dòng tablet chủ lực của hãng trong thời gian tới.

Các máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Samsung sẽ mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng

Việc xuất hiện các mã phần mềm sớm là tín hiệu tích cực cho thấy Samsung đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại của dòng tablet S-Series, tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua sự hỗ trợ của chip xử lý thế hệ mới và hệ sinh thái phần mềm tối ưu.