Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26: Bước đi sớm bất ngờ cho Android 17 Samsung đã âm thầm khởi động dự án One UI 9 dựa trên Android 17 cho Galaxy S26 Ultra. Trong khi đó, phiên bản One UI 8.5 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện giao diện.

Trong bối cảnh hàng triệu người dùng hệ sinh thái Galaxy đang chờ đợi bản cập nhật One UI 8.5 chính thức, Samsung đã có bước đi gây bất ngờ cho giới công nghệ. Những dữ liệu mới nhất cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đã bắt đầu quá trình thử nghiệm nội bộ cho One UI 9.0 – nền tảng dự kiến sẽ đi cùng Android 17 – dành riêng cho dòng sản phẩm kế nhiệm Galaxy S26.

Phát hiện bản dựng One UI 9 đầu tiên trên máy chủ Samsung

Thông tin về việc phát triển phần mềm mới được leaker uy tín Tarun Vats phát hiện trực tiếp trên hệ thống máy chủ của Samsung. Cụ thể, một bản dựng thử nghiệm dành cho chiếc Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện với số hiệu S948BXXU2ZZE7. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Samsung đang đẩy nhanh lộ trình nghiên cứu các tính năng mới cho thế hệ flagship tiếp theo.

Samsung đã thử nghiệm bản dựng beta của One UI 9 dành riêng cho dòng siêu phẩm Galaxy S26

Trong mã hiệu phần mềm này, ký tự "Z" nằm ở vị trí thứ tư từ dưới lên đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Theo quy tắc đặt tên phần mềm của Samsung, ký tự này xác nhận đây là một phiên bản dành cho mục đích thử nghiệm beta (thử nghiệm giới hạn). Việc phiên bản này xuất hiện cho thấy cấu trúc cơ bản của One UI 9 dựa trên Android 17 đã bắt đầu định hình, dù hệ điều hành gốc của Google vẫn còn khá xa ngày ra mắt chính thức.

Bản One UI 9 beta (Android 17) đầu tiên dành cho chiếc Galaxy S26 Ultra vừa được phát hiện

Sự tương phản trong lộ trình cập nhật phần mềm

Đáng chú ý, việc Samsung rục rịch chuẩn bị cho One UI 9 diễn ra trong khi chương trình thử nghiệm One UI 8.5 vẫn đang dang dở. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, sự chậm trễ của One UI 8.5 đến từ việc hãng đang thực hiện những thay đổi sâu rộng về mặt giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX).

Ngược lại, One UI 9.0 được dự báo sẽ là một bản cập nhật tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế đồ họa. Lịch sử cho thấy vào thời điểm này năm ngoái, các bản dựng One UI 8.0 cũng đã xuất hiện, nhưng khi đó phiên bản tiền nhiệm đã bắt đầu được phân phối rộng rãi tới người dùng.

Kỳ vọng về hiệu năng trên Galaxy S26 Ultra

Song song với việc phát triển phần mềm, các thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Ultra cũng dần lộ diện, cho thấy sự tương thích tối ưu giữa phần cứng mới và hệ điều hành Android 17. Dòng máy này được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới về sức mạnh xử lý trong phân khúc flagship Android.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3nm) Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB LPDDR6 Màn hình 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X, 2K, 120Hz, 2600 nits Camera chính 200MP, hỗ trợ zoom quang học và quay video 10 bit HDR Pin và Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W, sạc không dây 25W

Giao diện One UI 9 được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Việc xuất hiện bản dựng One UI 9 trên máy chủ cũng mang lại một tín hiệu tích cực khác cho người dùng các dòng máy cũ: phiên bản One UI 8.5 ổn định có thể sắp được phát hành rộng rãi. Samsung thường có xu hướng dứt điểm các dự án phần mềm cũ trước khi dồn toàn lực vào các giai đoạn thử nghiệm beta công khai cho hệ điều hành mới.

Nhìn chung, tiến độ phát triển của Samsung cho thấy sự cam kết mạnh mẽ về hỗ trợ phần mềm dài hạn. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của cộng đồng lúc này vẫn là sự ổn định của bản cập nhật 8.5 để giải quyết các vấn đề tồn đọng trên giao diện hiện tại trước khi tiến tới những trải nghiệm mới mẻ cùng Android 17.