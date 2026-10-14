Samsung bắt tay Google phát triển hệ điều hành Galaxy OS tích hợp AI sâu cho Galaxy S28 Samsung được cho là đang phối hợp cùng Google tái cấu trúc giao diện One UI thành Galaxy OS với lõi AI toàn diện, dự kiến ra mắt cùng thế hệ Galaxy S28.

Samsung được cho là đang hợp tác chặt chẽ cùng Google nhằm thực hiện cuộc tái cấu trúc toàn diện giao diện One UI quen thuộc thành một nền tảng mới mang tên Galaxy OS. Dự án này hướng đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào lõi vận hành, dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu trên thế hệ flagship Galaxy S28.

Cải tổ One UI sau một thập kỷ hoàn thiện

Dự án nâng cấp hệ điều hành này hiện được thảo luận nội bộ dưới hai tên gọi là One UI 10 hoặc Galaxy OS. Thời điểm trình làng dự kiến sẽ trùng với cột mốc kỷ niệm tròn 10 năm phát triển của giao diện One UI trên hệ sinh thái thiết bị di động Samsung.

Giao diện người dùng tiếp theo của Samsung sẽ có tên Galaxy OS?

Trong suốt 7 năm qua, One UI đã dần trở thành nền tảng có độ hoàn thiện cao cùng hệ thống tính năng phong phú. Tuy nhiên, nhiều người dùng lâu năm nhận định giao diện hiện nay ngày càng trở nên chật chội do mật độ chức năng quá dày đặc. Sự ra đời của Galaxy OS được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán này thông qua việc tái cấu trúc hiển thị và tinh gọn luồng dữ liệu hệ thống.

Bắt tay Google và chiến lược AI hai chiều trên Galaxy OS

Theo thông tin rò rỉ từ nguồn tin phonefuturist, Samsung đang hợp tác sâu rộng với Google để đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo thẩm thấu vào tầng sâu nhất của hệ điều hành. Thay vì chỉ bổ sung các công cụ đơn lẻ như các bản nâng cấp trước, mục tiêu lớn của Galaxy OS là đan xen khả năng xử lý thông minh trực tiếp vào các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Galaxy OS sẽ được phát triển sâu cùng Google

Bên cạnh các tác vụ hệ thống, kế hoạch phát triển mới còn đề cập đến việc tích hợp các dịch vụ bên thứ ba có trả phí. Điều này phản ánh rõ nét chiến lược hai chiều của Samsung đối với phân khúc trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động:

Tính năng nền tảng: Cung cấp miễn phí các tính năng AI cốt lõi chạy trực tiếp trên thiết bị để hỗ trợ trải nghiệm thông thường.

Cung cấp miễn phí các tính năng AI cốt lõi chạy trực tiếp trên thiết bị để hỗ trợ trải nghiệm thông thường. Dịch vụ đối tác chuyên sâu: Cung cấp thêm các tùy chọn nâng cao có thu phí định kỳ dành riêng cho những người dùng cần hiệu suất xử lý cao hơn.

Tương lai của hệ sinh thái Galaxy AI

Bộ công cụ Galaxy AI hiện nay tiếp tục được mở rộng với hàng loạt tiện ích như hỗ trợ soạn thảo văn bản, chỉnh sửa hình ảnh thông minh, dịch thuật trực tiếp và trợ lý ngữ cảnh. Điểm khiến người dùng công nghệ quan tâm nhất chính là chính sách thương mại hóa: tính năng nào sẽ tiếp tục được miễn phí và tính năng nào sẽ yêu cầu gói thuê bao trong tương lai.

Galaxy OS hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời

Dù Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức và mọi thông số kỹ thuật đều có thể thay đổi trước thềm ra mắt dòng Galaxy S28, những rò rỉ này đã phản ánh định hướng rõ nét của hãng: định nghĩa lại nền tảng di động xoay quanh trung tâm là trí tuệ nhân tạo.