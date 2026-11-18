Samsung cân nhắc đưa màn hình Galaxy không viền lên flagship, đón đầu iPhone kỷ niệm 20 năm Samsung được cho là đang tính đưa thiết kế viền siêu mỏng lên flagship Galaxy tương lai, nhưng nguồn tin tự đánh giá khả năng thành hiện thực chỉ ở mức 50%.

Samsung được cho là đang cân nhắc đưa thiết kế màn hình có viền siêu mỏng, gần như biến mất, lên các dòng flagship Galaxy sắp tới. Theo tin rò rỉ từ Hàn Quốc, hãng muốn đi trước Apple, vốn dự kiến ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm sau. Tuy nhiên, người chia sẻ thông tin chỉ đánh giá khả năng điều này thành hiện thực ở mức 50%.

Tin đồn từ Hàn Quốc: viền màn hình mỏng ngang tấm nền của “đối thủ giấu tên”

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây, thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ có mặt kính trước uốn cong bốn cạnh, đi kèm phần viền cực mỏng. Trong bối cảnh đó, một thông tin mới từ Hàn Quốc cho biết Samsung đang tính tung ra một số mẫu Galaxy cao cấp theo kiểu dáng “không viền” để đón đầu xu hướng.

Độ mỏng của viền màn hình trên các mẫu Galaxy này được mô tả là gần như tương đương với tấm nền mà “một đối thủ giấu tên” đang phát triển.

Màn hình không viền có thể xuất hiện trên flagship Galaxy S27 Ultra.

Vì sao Samsung có thể nắm bắt lộ trình thiết kế của Apple?

Nguồn tin không chỉ đích danh, nhưng giới công nghệ dễ dàng nhận ra cái tên được ám chỉ là Apple. Samsung Display hiện là một trong những đối tác cung ứng tấm nền OLED chủ lực cho iPhone.

Với vị thế này, tập đoàn Hàn Quốc có đủ cơ sở để nắm được lộ trình thiết kế của đối thủ. Từ đó, hãng có thể nhanh chóng hiện thực hóa ngôn ngữ tạo hình tương tự cho dòng sản phẩm mang thương hiệu của mình.

Rào cản không nằm ở màn hình

Xét về kỹ thuật, quá trình hoàn thiện công nghệ màn hình thế hệ mới của Samsung được cho là diễn ra khá trôi chảy và chưa vấp phải rào cản lớn. Những vướng mắc hiện tại chủ yếu xoay quanh “các linh kiện kỹ thuật phụ trợ khác”, theo nguồn tin.

Samsung vẫn đang cân nhắc đưa thiết kế đột phá này lên một vài mẫu flagship tương lai để thăm dò thị trường. Tên gọi cụ thể của thiết bị và thời điểm ra mắt chính thức chưa được hé lộ.

Độ tin cậy: mức 50% và những điều người dùng cần lưu ý

Chính người chia sẻ tin đồn cũng chỉ tự đánh giá xác suất thông tin này thành hiện thực ở mức 50%. Vì vậy, người dùng nên tiếp nhận với sự thận trọng, đặc biệt khi chưa có xác nhận chính thức từ Samsung hay Apple.

Không phải lần đầu Samsung về trước Apple

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ không phải lần đầu Samsung nhanh chân hơn Apple trong cuộc đua định hình kiểu dáng smartphone. Hai ví dụ gần đây được nhắc đến gồm:

Mẫu của Samsung Mẫu của Apple Thứ tự ra mắt Galaxy S25 Edge iPhone Air Galaxy S25 Edge ra mắt sớm hơn vài tháng Galaxy Z Fold8 iPhone Duo Galaxy Z Fold8 xuất hiện trước khi Apple kịp trình làng iPhone Duo

Nhìn chung, thiết kế “không viền” mới dừng ở mức tin đồn với nhiều điểm chưa rõ. Dù vậy, thông tin này cho thấy Samsung có thể muốn giành lợi thế về kiểu dáng trước khi iPhone kỷ niệm 20 năm xuất hiện.