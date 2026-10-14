Samsung cân nhắc tăng giá Galaxy S27: Áp lực chi phí linh kiện và thách thức định giá Trước áp lực chi phí linh kiện và tiền lệ từ Apple, Samsung có thể tăng giá dòng Galaxy S27 tới 2,5 triệu đồng, đẩy bản Ultra chạm mốc xấp xỉ 1.500 USD.

Kế hoạch định giá thế hệ flagship tiếp theo của Samsung đang trở thành tâm điểm chú ý khi các báo cáo chuỗi cung ứng mới nhất chỉ ra nguy cơ thiết bị sẽ đắt đỏ hơn đáng kể. Trái ngược với kỳ vọng về một mức giá dễ tiếp cận, hãng công nghệ Hàn Quốc đang đứng trước bài toán cân đối biên lợi nhuận do chi phí phần cứng liên tục leo thang.

Dòng Galaxy S27 có khả năng tăng giá từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ.

Dự báo mức điều chỉnh giá trên từng phiên bản Galaxy S27

Theo nguồn tin từ tờ The Chosun Daily của Hàn Quốc, Samsung hiện đang xem xét lại chiến lược phân phối và có thể điều chỉnh tăng thêm từ 100.000 đến 130.000 won (tương đương khoảng 1,9 đến 2,5 triệu đồng) cho dải sản phẩm mới. Động thái này diễn ra sau khi hãng đã nâng giá bán lẻ đề xuất (MSRP) của Galaxy S26 thêm 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

Nếu phương án này được thông qua, mức giá niêm yết dự kiến của từng mẫu máy sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt:

Phiên bản Giá khởi điểm dự kiến (USD) Giá quy đổi tương đương (VND) Galaxy S27 (tiêu chuẩn) 1.099 USD Khoảng 28,4 triệu đồng Galaxy S27 Ultra 1.499,99 USD Khoảng 38,8 triệu đồng

Áp lực từ cuộc khủng hoảng linh kiện và hiệu ứng dây chuyền

Sức ép tài chính tác động lên Samsung không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh khó khăn chung của toàn bộ ngành công nghiệp di động. Tình trạng khan hiếm và đắt đỏ của vật tư bán dẫn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng giá RAM (RAMpocalypse), đã thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị gốc.

Trước đó, đối thủ lớn nhất của Samsung là Apple cũng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Vào tháng 5/2026, hãng công nghệ Mỹ đã nâng giá 100 USD trên diện rộng, bao gồm thế hệ iPhone 17. Đến tháng 9 cùng năm, dòng iPhone 18 Pro tiếp tục tăng thêm 100 USD. Việc các thương hiệu dẫn đầu đồng loạt điều chỉnh phản ánh rõ áp lực không thể tránh khỏi từ chi phí sản xuất đầu vào.

Bài toán giá trị sử dụng đối với người tiêu dùng

Đứng trước kịch bản nâng giá, mức độ chấp nhận của thị trường sẽ phụ thuộc phần lớn vào giá trị nâng cấp thực tế mà thiết bị mang lại. Phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ sở hữu nhiều đột phá công nghệ đủ sức thuyết phục phân khúc khách hàng cao cấp chi trả mức giá gần 1.500 USD.

Ngược lại, hai biến thể Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ đang đối diện với nhiều nghi ngại. Các thông số rò rỉ cho thấy bộ đôi này nhiều khả năng chỉ sở hữu những cải tiến nhỏ giọt, khiến việc tăng thêm 100 USD có thể tạo nên rào cản tâm lý lớn cho người dùng.

Một kịch bản thay thế đang được giới phân tích đưa ra là Samsung có thể giữ nguyên giá ở bản dung lượng cơ sở tương đương thế hệ Galaxy S26 hiện tại, và chỉ áp dụng tăng giá đối với các tùy chọn bộ nhớ lưu trữ lớn hơn. Mọi toan tính kỹ thuật và chiến lược kinh doanh của hãng sẽ chính thức được công bố tại sự kiện ra mắt vào quý I năm sau.