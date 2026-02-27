Samsung cập nhật bản vá bảo mật tháng 2/2026 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 Samsung chính thức triển khai bản cập nhật bảo mật định kỳ tháng 2 cho dòng Galaxy S25, giúp tăng cường tính an toàn hệ thống và chuẩn bị cho đợt nâng cấp One UI 8.5.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho dòng Galaxy S25, bao gồm các phiên bản Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE và S25 Edge. Động thái này diễn ra ngay sau khi thế hệ Galaxy S26 ra mắt, cho thấy cam kết duy trì hỗ trợ thiết bị cũ của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Samsung tung bản vá bảo mật tháng 2 cho dòng Galaxy S25

Chi tiết về bản cập nhật và lộ trình triển khai

Bản cập nhật bảo mật tháng 2/2026 bắt đầu được triển khai tại thị trường Hàn Quốc trước khi mở rộng sang các khu vực khác tại Châu Á và Châu Âu. Tùy thuộc vào từng phiên bản máy cụ thể, số hiệu bản dựng (build number) sẽ kết thúc bằng ký tự BZB5 hoặc AZB6.

Người dùng có thể kiểm tra và cài đặt bản cập nhật bằng cách truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải về và cài đặt. Việc triển khai nhanh chóng và đồng loạt trên nhiều model cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc bảo vệ người dùng trước các lỗ hổng bảo mật mới nhất.

Người dùng Galaxy S25 nên cài đặt bản cập nhật mới này

Sự chuẩn bị cho giao diện One UI 8.5

Đợt cập nhật này được xem là bước đệm quan trọng trước khi Samsung tiến tới phổ cập giao diện One UI 8.5. Kể từ khi Galaxy S26 ra mắt, phiên bản One UI mới đã tiến gần hơn đến giai đoạn phát hành rộng rãi. Samsung dường như đang tập trung hoàn tất các vòng cập nhật bảo mật cho dòng Galaxy S25 trước khi chuyển trọng tâm sang đợt nâng cấp giao diện lớn hơn trong thời gian tới.

Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S25

Dòng Galaxy S25 vẫn là những thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ với khả năng tối ưu hóa AI sâu sắc. Dưới đây là thông số chi tiết của phiên bản tiêu chuẩn:

Thông số Chi tiết Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.2 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Camera chính 50MP + Zoom quang 3X, hỗ trợ video 8K Độ bền Kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68 Giá tham khảo Từ 17.590.000đ

Việc cập nhật bản vá bảo mật định kỳ không chỉ giúp thiết bị vận hành ổn định mà còn đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ an toàn trước các nguy cơ tấn công mạng. Người dùng đang sở hữu các thiết bị thuộc Galaxy S25 series được khuyến cáo nên kiểm tra và cập nhật ngay khi thông báo xuất hiện.