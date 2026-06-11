Samsung cập nhật Galaxy S25 series tháng 6/2026: Tích hợp hai tính năng AI cao cấp từ dòng S26 Bản cập nhật mới dung lượng gần 900MB bổ sung tính năng Ưu tiên thông báo và Tóm tắt tệp, đồng thời vá 45 lỗ hổng bảo mật quan trọng trên dòng Galaxy S25.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm tháng 6 năm 2026 cho dòng Galaxy S25. Đáng chú ý, bản vá này có dung lượng lớn bất thường, lên tới 898.24MB, do chứa đựng những nâng cấp quan trọng về trí tuệ nhân tạo (AI) vốn được giới thiệu lần đầu trên thế hệ Galaxy S26.

Bổ sung tính năng Galaxy AI từ giao diện One UI 8.5

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt cập nhật này là sự xuất hiện của hai tính năng Galaxy AI mới: Ưu tiên thông báo (Prioritise Notifications) và Tóm tắt tệp (File Summaries). Đây là những công cụ cốt lõi đi kèm với dòng Galaxy S26 và hệ điều hành One UI 8.5 ổn định, nay đã được Samsung đưa xuống các thiết bị tiền nhiệm.

Tính năng Ưu tiên thông báo sử dụng thuật toán thông minh để phân tích thói quen người dùng, từ đó tự động đẩy các thông báo quan trọng nhất lên đầu danh sách, giúp giảm thiểu tình trạng bỏ lỡ thông tin thiết yếu trong hàng loạt thông báo hàng ngày.

Tính năng Prioritise Notifications có mặt trên bản cập nhật mới cho S25 series

Trong khi đó, tính năng Tóm tắt tệp hỗ trợ xử lý nhanh các tài liệu định dạng PDF và TXT. Công cụ này có khả năng tạo ra các bản tóm tắt nội dung ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ ý chính, giúp người dùng quản lý và nắm bắt thông tin từ tài liệu dài một cách hiệu quả hơn.

Bản cập nhật mang thêm hai tính năng Galaxy AI hoàn toàn mới lên S25 series

Nâng cấp bảo mật và lộ trình triển khai toàn cầu

Bên cạnh các tính năng AI, bản cập nhật tháng 6/2026 còn tập trung cải thiện tính an toàn cho hệ thống bằng việc khắc phục triệt để 45 vấn đề bảo mật tồn đọng. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ thiết bị trước các rủi ro mạng ngày càng phức tạp.

Hiện tại, bản cập nhật có mã firmware S93xNKSUACZF1 đã bắt đầu được triển khai tại thị trường Hàn Quốc dành cho các phiên bản: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra và S25 Edge. Trước đó một ngày, biến thể Galaxy S25 FE cũng đã nhận được gói nâng cấp tương tự.

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra và S25 Edge chính thức nhận bản vá bảo mật tháng 6

Dự kiến, Samsung sẽ mở rộng phạm vi cập nhật cho các khu vực khác trên thế giới trong vài ngày tới. Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải xuống và cài đặt.

Thông số kỹ thuật tiêu biểu của dòng Galaxy S25 Ultra

Dòng Galaxy S25, đặc biệt là phiên bản Ultra, vẫn duy trì vị thế là một trong những thiết bị di động mạnh mẽ nhất hiện nay với các thông số ấn tượng:

Đặc điểm Thông số kỹ thuật Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 120Hz Camera chính 200MP, khả năng Zoom 100X Âm thanh Dolby Atmos, loa kép được tinh chỉnh bởi AKG Độ bền Chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68

Việc Samsung mang các tính năng AI mới nhất xuống dòng Galaxy S25 cho thấy nỗ lực của hãng trong việc kéo dài vòng đời trải nghiệm cho người dùng. Ngoài ra, với việc chương trình beta One UI 9.0 đã mở cho dòng S26, người dùng Galaxy S25 có thể kỳ vọng sẽ sớm được trải nghiệm hệ điều hành mới trong tương lai gần.