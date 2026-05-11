Samsung cập nhật One UI 8.5 cho Galaxy S25 Series tại Việt Nam: Nhiều nâng cấp AI và kết nối Người dùng dòng Galaxy S25 tại Việt Nam đã có thể cài đặt One UI 8.5 với dung lượng 4.4GB. Bản cập nhật mang đến tính năng chia sẻ tệp AirDrop, tích hợp AI Perplexity vào Bixby.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.5 cho người dùng Galaxy S25 Series tại thị trường Việt Nam. Đây là một bản nâng cấp hệ điều hành quan trọng, không chỉ tối ưu hóa hiệu năng mà còn mang đến hàng loạt thay đổi về giao diện và tích hợp sâu các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất.

Chi tiết bản cập nhật One UI 8.5 tại Việt Nam

Hiện nay, người dùng sở hữu các thiết bị thuộc dòng Galaxy S25, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn, S25 Plus và S25 Ultra tại Việt Nam, đã có thể chủ động kiểm tra và tải về bản nâng cấp. Để thực hiện, người dùng truy cập vào phần Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải xuống và cài đặt.

Bản cập nhật này đi kèm với số hiệu firmware bao gồm S938BXXU9CZDP, S938BOXU9CZDP và S938BXXU9CZDP. Với dung lượng tải xuống lên đến hơn 4.4GB, Samsung khuyến nghị người dùng nên sử dụng kết nối Wi-Fi ổn định và đảm bảo dung lượng bộ nhớ trống đủ lớn. Bên cạnh các tính năng mới, One UI 8.5 còn tích hợp bản vá bảo mật tháng 4/2026 từ Google, giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho thiết bị trước các lỗ hổng an ninh mạng.

Dòng Galaxy S25 tại Việt Nam được cập nhật One UI 8.5

Sự lột xác về giao diện và trải nghiệm người dùng

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên One UI 8.5 là Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel). Samsung đã thiết kế lại khu vực này để tăng cường khả năng cá nhân hóa, cho phép người dùng tùy biến sâu hơn các phím tắt chức năng theo thói quen sử dụng. Giao diện các ứng dụng mặc định cũng được tinh chỉnh với thanh tab nổi hiện đại, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và tạo cảm giác liền mạch.

Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến khá nhiều thay đổi thú vị

Đột phá trong kết nối và trí tuệ nhân tạo

Đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này là sự cải tiến của tính năng Quick Share. Giờ đây, Samsung đã bổ sung khả năng tương thích với AirDrop, một bước đi quan trọng giúp việc chia sẻ tệp tin giữa các thiết bị Samsung và hệ sinh thái Apple trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Ngoài ra, giao thức Bluetooth Auracast cũng được hỗ trợ tốt hơn, cho phép truyền âm thanh đến nhiều thiết bị cùng lúc với chất lượng cao.

Trợ lý ảo Bixby cũng nhận được sự nâng cấp mạnh mẽ nhờ việc tích hợp mô hình tìm kiếm Perplexity. Thay đổi này giúp Bixby có khả năng ghi nhớ lịch sử hội thoại tốt hơn, hiểu được ngôn ngữ tự nhiên và trả lời các câu hỏi phức tạp một cách chính xác. Các tính năng hỗ trợ hình ảnh như Photo Assist cũng được cải tiến, giúp việc chỉnh sửa hậu kỳ trở nên chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn.

Samsung phát hành One UI 8.5 lần đầu tiên trên dòng Galaxy S26

Các tính năng bổ trợ và bảo mật thông minh

One UI 8.5 còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho đời sống hàng ngày:

Samsung DeX: Khả năng ghi nhớ kích thước và vị trí cửa sổ ứng dụng, giúp việc đa nhiệm trên màn hình lớn ổn định hơn.

Khả năng ghi nhớ kích thước và vị trí cửa sổ ứng dụng, giúp việc đa nhiệm trên màn hình lớn ổn định hơn. Samsung Health: Bổ sung báo cáo sức khỏe chi tiết hàng tuần.

Bổ sung báo cáo sức khỏe chi tiết hàng tuần. Cá nhân hóa: Hình nền báo thức có thể thay đổi linh hoạt theo tình hình thời tiết thực tế.

Hình nền báo thức có thể thay đổi linh hoạt theo tình hình thời tiết thực tế. An ninh: Bổ sung tính năng Bảo vệ chống trộm mới, giúp khóa thiết bị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm hiệu quả hơn trong trường hợp bị thất lạc.

Thông số kỹ thuật dòng Galaxy S25

Dưới đây là các thông số kỹ thuật nổi bật của dòng sản phẩm Galaxy S25 vừa nhận bản cập nhật mới:

Thông số Chi tiết Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.2 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite (tối ưu AI) Camera chính 50MP, Zoom quang 3X, quay video 8K Độ bền Chuẩn IP68 (Chống nước, chống bụi)

Với việc phát hành One UI 8.5, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc hỗ trợ phần mềm và nâng cao trải nghiệm người dùng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.