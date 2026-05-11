Samsung chấm dứt hỗ trợ phần mềm Galaxy A04e và Galaxy M04 từ lịch bảo mật tháng 11/2026 Galaxy A04e và Galaxy M04 không còn trong lịch cập nhật bảo mật tháng 11/2026 của Samsung, đồng nghĩa kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm và rủi ro lỗ hổng mới.

Samsung đã chính thức chấm dứt hỗ trợ phần mềm cho hai smartphone giá rẻ là Galaxy A04e và Galaxy M04. Theo lịch bảo trì bảo mật giai đoạn tháng 11 năm 2026, cả hai mẫu máy không còn nằm trong danh sách nhận bản vá định kỳ, tức là đã đạt trạng thái kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Quyết định này phản ánh chu kỳ vòng đời thông thường của các dòng smartphone phổ thông. Dù vậy, với người dùng vẫn đang dùng hai thiết bị này hằng ngày, đây là thay đổi cần được lưu ý.

Điều gì thay đổi trong lịch bảo mật tháng 11/2026?

Samsung vừa điều chỉnh lịch trình bảo trì bảo mật cho tháng 11 năm 2026. Trong đợt cập nhật này, một số thiết bị không còn thuộc diện nhận bản vá định kỳ, trong đó có Galaxy A04e và Galaxy M04.

Cụ thể, hai mẫu máy bị loại khỏi danh sách nhận Bản cập nhật Bảo mật Hàng quý. Trước đó, vào tháng 10 năm 2026, cả hai vẫn nhận các bản vá định kỳ theo phân khúc của Samsung.

Thiết bị Tháng 10/2026 Tháng 11/2026 Galaxy A04e Vẫn nhận bản vá định kỳ Bị loại khỏi lịch bảo mật, kết thúc hỗ trợ phần mềm Galaxy M04 Vẫn nhận bản vá định kỳ Bị loại khỏi lịch bảo mật, kết thúc hỗ trợ phần mềm

Samsung ngừng hỗ trợ Galaxy A04e và Galaxy M04

Máy còn dùng được, nhưng không còn lá chắn định kỳ

Sau khi rời lịch bảo trì, Galaxy A04e và Galaxy M04 sẽ không còn nhận các bản vá bảo mật định kỳ theo tháng hoặc theo quý từ Samsung. Về cơ bản, các ứng dụng hiện có trên máy vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc thiếu các bản vá trong thời gian dài có thể khiến hệ thống tiềm ẩn rủi ro từ những lỗ hổng bảo mật mới phát sinh. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa việc máy "vẫn dùng được" và việc máy "vẫn được bảo vệ".

Trong một số trường hợp rất hiếm, Samsung vẫn có thể phát hành bản vá độc lập cho các lỗ hổng nghiêm trọng trên thiết bị không còn được hỗ trợ chính thức. Dù vậy, lịch cập nhật thường xuyên sẽ không còn tiếp tục.

Người dùng nên làm gì tiếp theo?

Với những người dùng Galaxy A04e hoặc Galaxy M04 làm thiết bị liên lạc chính, việc sử dụng lâu dài mà không có bản vá bảo mật tiềm ẩn rủi ro về an toàn dữ liệu cá nhân.

Người dùng Galaxy A04e và M04 nên cân nhắc lên đời

Các chuyên gia công nghệ khuyến nghị nên cân nhắc nâng cấp lên dòng sản phẩm đời mới hơn, có cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn từ hãng. Cách này giúp hệ thống luôn được bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi trên nền tảng di động.

Nhìn chung, việc Samsung ngừng hỗ trợ hai mẫu máy giá rẻ này nằm trong chu kỳ vòng đời sản phẩm thông thường. Người dùng nên chủ động đánh giá nhu cầu và mức độ rủi ro để quyết định thời điểm thay máy phù hợp.