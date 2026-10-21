Samsung chính thức cập nhật One UI 9.0 cho Galaxy M Series: Galaxy M36 5G đón nhận đầu tiên Giao diện One UI 9.0 dựa trên Android 17 được Samsung triển khai đến dòng Galaxy M tầm trung, mở đầu với mẫu Galaxy M36 5G qua bản cập nhật OTA.

Giao diện One UI 9.0 tùy biến trên nền hệ điều hành Android 17 đã chính thức được Samsung phân phối tới phân khúc smartphone tầm trung và phổ thông thuộc Galaxy M Series. Sau giai đoạn ưu tiên cho các dòng thiết bị gập thế hệ thứ 8 và dòng flagship Galaxy S26, việc mở rộng phạm vi nâng cấp cho thấy tốc độ phân bổ phần mềm của hãng công nghệ Hàn Quốc đang bám sát kế hoạch đề ra.

Lộ trình triển khai One UI 9.0 trên các dòng điện thoại Galaxy M

Samsung đã kích hoạt tiến trình cung cấp bản nâng cấp hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9.0 cho các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ. Đợt phân phối đầu tiên bắt đầu triển khai từ ngày 21 tháng 10 và dự kiến kéo dài xuyên suốt đến tháng 11 năm 2026.

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Đáng chú ý, hệ sinh thái phần mềm mới được phân phối mở rộng đồng thời sang cả dòng máy Galaxy A và Galaxy M khi tiến gần đến giai đoạn tháng 11. Các dòng máy cao cấp tiền nhiệm như Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 cùng các thế hệ Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip cũng đang trong lộ trình nhận bản phân phối ổn định theo từng khu vực.

Galaxy M36 5G dẫn đầu danh sách thiết bị nhận bản cập nhật

Theo dữ liệu ghi nhận từ cộng đồng người dùng và thông số phần cứng, Galaxy M36 5G là mẫu máy đầu tiên trong dòng M được cung cấp firmware mới mang số hiệu M366KKSU7 DZJ5. Bản cập nhật này đem lại nhiều cải tiến về mặt giao diện, tối ưu hiệu suất và tăng cường khả năng phản hồi của hệ thống.

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Dưới đây là thông số chi tiết liên quan đến đợt phát hành phần mềm mới của Samsung:

Thiết bị Mã bản dựng (Build Number) Hệ điều hành nền tảng Thời gian bắt đầu Galaxy M36 5G M366KKSU7 DZJ5 Android 17 (One UI 9.0) Từ 21/10 Galaxy M Series tiếp theo Đang cập nhật Android 17 (One UI 9.0) Đến tháng 11/2026

Quy trình kiểm tra và cài đặt phần mềm qua giao thức OTA

Do chính sách phát hành theo từng đợt và phân vùng địa lý, thiết bị có thể chưa lập tức nhận được thông báo tự động. Người dùng hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra và cài đặt gói nâng cấp firmware trực tiếp trên máy.

Truy cập vào ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.

trên điện thoại. Cuộn xuống và chọn mục Cập nhật phần mềm .

. Nhấn vào Tải về và cài đặt để hệ thống tiến hành kiểm tra máy chủ tương ứng với mã vùng CSC của thiết bị.

Thời gian nạp gói cài đặt và hoàn thiện nâng cấp thông thường kéo dài khoảng 15 phút. Người dùng cần đảm bảo thiết bị có dung lượng pin đủ cũng như duy trì kết nối mạng ổn định trong suốt quá trình cài đặt phần mềm.