Samsung chính thức khai tử ứng dụng nhắn tin riêng trên dòng máy Galaxy từ tháng 7 Samsung thông báo ngừng hỗ trợ ứng dụng Samsung Messages và khuyến nghị người dùng chuyển sang Google Messages để trải nghiệm các tính năng RCS và trí tuệ nhân tạo đồng nhất.

Samsung vừa chính thức xác nhận sẽ ngừng hoạt động ứng dụng nhắn tin riêng của hãng (Samsung Messages) bắt đầu từ tháng 7 tới. Động thái này đánh dấu việc chấm dứt một dịch vụ lâu đời để tập trung hoàn toàn vào Google Messages, nhằm mang lại trải nghiệm nhắn tin đồng nhất hơn cho người dùng trong hệ sinh thái Android.

Bước ngoặt trong chiến lược đồng bộ hóa hệ sinh thái Android

Việc khai tử Samsung Messages không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới công nghệ. Thực tế, gã khổng lồ Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển hướng, chọn Google Messages làm ứng dụng mặc định trên các dòng máy Galaxy từ năm 2021. Theo lộ trình mới, ứng dụng này sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn trên các thiết bị mới và không còn khả năng tải về từ các kho ứng dụng.

Samsung sẽ khai tử app nhắn tin của mình trong tháng 7 tới

Đáng chú ý, các dòng sản phẩm mới nhất như Galaxy S26 hiện đã không còn được cài đặt sẵn Samsung Messages. Đối với các thiết bị đời cũ đang chạy Android 12 hoặc Android 13, Samsung cũng đã cung cấp trang hướng dẫn chi tiết để người dùng thực hiện chuyển đổi dữ liệu sang nền tảng của Google một cách liền mạch.

Ưu thế của chuẩn tin nhắn RCS và tích hợp AI

Lý do chính khiến Samsung quyết định từ bỏ ứng dụng riêng là nhằm tận dụng chuẩn tin nhắn RCS (Rich Communication Services) mà Google đang thúc đẩy. Google Messages mang lại nhiều tính năng vượt trội so với SMS truyền thống, bao gồm thông báo trạng thái đang gõ, khả năng chat nhóm ổn định và gửi hình ảnh, video chất lượng cao mà không bị nén quá mức.

Các tính năng mới của ứng dụng nhắn tin đến từ Google

Bên cạnh đó, ứng dụng của Google còn được tích hợp sâu các công nghệ bảo mật và AI hiện đại như:

Tự động phát hiện và chặn tin nhắn rác (spam).

Hỗ trợ đồng bộ hóa đa thiết bị mượt mà.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini giúp soạn thảo tin nhắn và xử lý thông tin nhanh chóng.

Samsung khuyến nghị người dùng chuyển sang ứng dụng nhắn tin của Google

Ảnh hưởng đối với các thiết bị đời cũ và đồng hồ thông minh

Mặc dù việc thay đổi này hướng tới tương lai, một số nhóm người dùng thiết bị cũ sẽ gặp những hạn chế nhất định. Người dùng điện thoại chạy Android 11 trở xuống sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức, nhưng Samsung vẫn khuyến cáo nên chuyển sang Google Messages để nhận được các bản cập nhật bảo mật.

Đối với các mẫu Galaxy Watch đời cũ chạy hệ điều hành Tizen, người dùng sẽ không còn quyền truy cập đầy đủ vào lịch sử hội thoại do không tương thích hoàn toàn với nền tảng của Google, dù vẫn có thể đọc và gửi tin nhắn cơ bản. Trong khi đó, các dòng Galaxy Watch 4 trở về sau chạy WearOS sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình chuyển đổi.

Thông báo chính thức trên trang web của hãng

Sau thời điểm bị vô hiệu hóa trong tháng 7, Samsung Messages sẽ chỉ còn duy trì chức năng gửi tin nhắn đến các dịch vụ khẩn cấp. Người dùng có quyền tự do lựa chọn các ứng dụng SMS khác trên Google Play, nhưng Google Messages vẫn là giải pháp được nhà sản xuất ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.