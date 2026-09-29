Samsung chính thức phát hành bản cập nhật One UI 9.0 ổn định cho toàn bộ dòng Galaxy S25 Bản nâng cấp phần mềm One UI 9.0 trên nền tảng Android 17 chính thức cập bến Galaxy S25 series, mang lại hiệu năng tối ưu trước khi triển khai diện rộng toàn cầu.

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật giao diện người dùng One UI 9.0 phiên bản ổn định cho dòng điện thoại Galaxy S25. Động thái này đánh dấu việc khép lại giai đoạn thử nghiệm Beta kéo dài, đưa thế hệ flagship năm ngoái của hãng công nghệ Hàn Quốc tiếp cận nền tảng Android 17 mới nhất.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 9.0 ổn định cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc

Quy mô triển khai và chi tiết bản dựng One UI 9.0

Đợt phân phối đầu tiên được triển khai tại thị trường Hàn Quốc dành cho nhóm người dùng từng tham gia chương trình One UI 9.0 Beta Program. Phiên bản chính thức mang số hiệu phần mềm S93xNKSUCDZIF, với dung lượng tải xuống vào khoảng 500MB đối với các thiết bị đã chạy sẵn bản Beta gần nhất.

Gói dung lượng 500MB tương đối gọn nhẹ do hệ thống đã hoàn thiện hầu hết các thành phần cốt lõi từ các đợt cập nhật thử nghiệm trước. Mục tiêu chính của bản dựng này là khắc phục các lỗi tồn đọng cuối cùng, tinh chỉnh tiến trình phần mềm nhằm tăng độ mượt mà và tối ưu hóa thời lượng pin cho thiết bị.

Ngay sau nhóm người dùng thử nghiệm, toàn bộ người dùng thông thường tại Hàn Quốc cũng sẽ nhận được bản cập nhật hoàn chỉnh. Lịch trình phát hành đến các thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này hoặc trong tuần kế tiếp, phụ thuộc vào phê duyệt của từng khu vực và nhà mạng viễn thông.

Dù đã ra mắt được một năm, bộ ba Galaxy S25, Plus và Ultra vẫn không hề bị bỏ rơi trên chặng đua công nghệ

Thông số kỹ thuật dòng Galaxy S25 hỗ trợ One UI 9.0

Việc nâng cấp sớm lên Android 17 khẳng định cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn của Samsung dành cho bộ ba Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra, giúp dòng máy duy trì hiệu năng xử lý cao trong phân khúc cao cấp.

Thiết bị Kích thước màn hình Hệ điều hành gốc Hệ điều hành nâng cấp Mã bản dựng Galaxy S25 Dynamic AMOLED 2X Android 16 Android 17 (One UI 9.0) S93xNKSUCDZIF Galaxy S25+ Dynamic AMOLED 2X Android 16 Android 17 (One UI 9.0) S93xNKSUCDZIF Galaxy S25 Ultra Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch Android 16 Android 17 (One UI 9.0) S93xNKSUCDZIF

Hướng dẫn kiểm tra và chuẩn bị thiết bị cập nhật

Người dùng có thể chủ động kiểm tra và nâng cấp thiết bị theo các bước kỹ thuật tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn dữ liệu:

Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Cuộn xuống và chọn mục Cập nhật phần mềm. Nhấn vào Tải về và cài đặt (hoặc Kiểm tra cập nhật) để thiết bị kết nối máy chủ phân phối. Khi gói cập nhật xuất hiện, chọn tiến hành cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.

Trước khi bắt đầu cài đặt, người dùng cần duy trì dung lượng pin tối thiểu trên 50% hoặc cắm sạc liên tục. Đồng thời, thiết bị nên được kết nối với mạng Wi-Fi ổn định và sao lưu các tệp dữ liệu quan trọng như danh bạ, hình ảnh nhằm ngăn ngừa sự cố gián đoạn trong quá trình nâng cấp hệ thống.