Samsung chính thức phát hành One UI 8.5 ổn định cho Galaxy S24, S23 và Galaxy A56 Bản cập nhật One UI 8.5 dựa trên Android 16 hiện đã có mặt trên các dòng flagship và mẫu tầm trung của Samsung, mang đến giao diện hiện đại cùng khả năng cá nhân hóa chuyên sâu.

One UI 8.5 là bản cập nhật giao diện người dùng mới nhất của Samsung được xây dựng trên nền tảng Android 16 QPR2. Sau giai đoạn thử nghiệm ngắn, hãng đã chính thức triển khai phiên bản ổn định cho người dùng dòng Galaxy S24, Galaxy S23 và mẫu smartphone tầm trung Galaxy A56, đánh dấu bước tiến mới trong việc đồng bộ hóa phần mềm trên nhiều phân khúc thiết bị.

Lộ trình triển khai One UI 8.5 cho các dòng flagship

Dẫn đầu danh sách nâng cấp là thế hệ Galaxy S24 series. Theo thông báo từ Samsung, bản cập nhật đã được khởi động đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc và Mỹ, sau đó chính thức cập bến khu vực Châu Âu. Với tốc độ triển khai hiện tại, người dùng tại các thị trường lớn khác dự kiến sẽ nhận được thông báo nâng cấp trong vài ngày tới.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm tiền nhiệm Galaxy S23 series cũng nhanh chóng nhận được bản nâng cấp chỉ sau khoảng một tháng thử nghiệm chương trình beta. Tại Hàn Quốc, bản cập nhật mang mã vi trình S91xNKSU7FZDT. Theo kế hoạch, Samsung sẽ mở rộng phạm vi phát hành dòng Galaxy S23 ra toàn cầu ngay trong tuần sau.

Sự xuất hiện bất ngờ của Galaxy A56 trong danh sách nâng cấp

Đáng chú ý nhất trong đợt phát hành này là sự góp mặt của Galaxy A56. Việc một mẫu máy tầm trung được ưu tiên nhận bản cập nhật ổn định cùng thời điểm với các dòng cao cấp là động thái hiếm thấy, minh chứng cho nỗ lực của hãng công nghệ Hàn Quốc trong việc rút ngắn khoảng cách hỗ trợ phần mềm giữa các phân khúc khách hàng.

Những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý trên One UI 8.5

Dựa trên nền tảng Android 16 QPR2 từ Google, One UI 8.5 mang đến một cuộc đại tu toàn diện về mặt thị giác và trải nghiệm người dùng. Dưới đây là những điểm thay đổi cốt lõi:

Giao diện thống nhất: Hệ thống được tinh chỉnh để tạo ra cảm giác hiện đại và tinh tế hơn, cải thiện đáng kể tính đồng nhất so với phiên bản One UI 8.0 tiền nhiệm.

Tối ưu hóa ứng dụng mặc định: Hàng loạt ứng dụng hệ thống của Samsung đã được thiết kế lại để tăng tốc độ phản hồi và dễ dàng thao tác bằng một tay.

Cá nhân hóa chuyên sâu: Bổ sung thêm nhiều thiết lập cho phép người dùng tùy biến giao diện, biểu tượng và hiệu ứng chuyển cảnh theo sở thích cá nhân.

Dòng thiết bị Trạng thái cập nhật Khu vực đã phát hành Galaxy S24 Series Ổn định Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu Galaxy S23 Series Ổn định Hàn Quốc (Toàn cầu vào tuần sau) Galaxy A56 Ổn định Hàn Quốc

Tốc độ cập nhật phần mềm của Samsung trong những năm gần đây đã thể hiện năng lực tối ưu hóa phần mềm vượt trội trong thế giới Android. Việc duy trì chính sách hỗ trợ dài hạn và nhanh chóng không chỉ mang lại luồng gió mới cho các thiết bị cũ mà còn là yếu tố then chốt giúp hãng củng cố niềm tin và giữ chân người dùng trung thành trong bối cảnh thị trường smartphone cạnh tranh khốc liệt.