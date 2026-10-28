Samsung chính thức phát hành One UI 9 trên Android 17 cho 4 mẫu smartphone Galaxy tầm trung Bản cập nhật One UI 9 ổn định mang đến nhiều tối ưu hiệu năng và bản vá bảo mật cho các dòng Galaxy M56, A35, M17 cùng F17 với dung lượng từ 2.2 đến 2.7 GB.

Samsung đã chính thức triển khai phiên bản ổn định của giao diện One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17 cho bốn thiết bị tầm trung bao gồm Galaxy M56, Galaxy A35, Galaxy F17 và Galaxy M17. Đợt phát hành khởi đầu tại thị trường Ấn Độ, cung cấp những nâng cấp về giao diện, tối ưu hiệu suất cùng các bản vá bảo mật mới nhất cho người dùng.

Chi tiết thông số các bản dựng One UI 9 cho từng thiết bị

Gói phần mềm One UI 9 được tinh chỉnh riêng biệt nhằm tương thích với kiến trúc phần cứng của từng model, dẫn đến sự khác nhau về mã bản dựng cũng như dung lượng tải về qua phương thức giao thức OTA.

Thiết bị Mã phiên bản phần mềm Dung lượng cập nhật Gói bảo mật Galaxy M56 M566BXXU7DZJ1 Khoảng 2.2 GB Tháng 10/2026 Galaxy A35 A356EXXUBEZJ2 Khoảng 2.7 GB Tháng 10/2026 Galaxy M17 Mã kết thúc DZJ5 Khoảng 2.4 GB Tháng 10/2026 Galaxy F17 Mã kết thúc DZJ5 Khoảng 2.4 GB Tháng 10/2026

Đối với Galaxy A35, những người dùng chưa từng tham gia chương trình thử nghiệm trước đó sẽ tiếp nhận bản cài đặt đầy đủ với dung lượng 2.7 GB. Trong khi đó, Galaxy M17 và Galaxy F17 có sự tương đồng lớn về cấu hình kỹ thuật nên dùng chung chuỗi ký tự kết thúc mã bản dựng DZJ5 với kích thước xấp xỉ 2.4 GB.

Galaxy M56 nhận bản cập nhật giao diện One UI 9

Các cải tiến cốt lõi và giới hạn trên phân khúc tầm trung

Hệ điều hành Android 17 kết hợp cùng giao diện tùy biến One UI 9 đem lại khả năng phản hồi mượt mà hơn nhờ việc tối ưu luồng xử lý và nâng cấp kiến trúc nền tảng. Các thành phần giao diện trực quan được tái thiết kế giúp trải nghiệm điều hướng thuận tiện và liền mạch.

One UI 9 mang đến nhiều tính năng ấn tượng

Đáng chú ý, việc triển khai tính năng mới trên nền tảng di động chịu sự chi phối chặt chẽ từ thông số phần cứng. Do đặc thù phân khúc, các dòng máy Galaxy M và Galaxy A tầm trung sẽ chỉ tiếp nhận những tính năng cốt lõi thích hợp thay vì toàn bộ các thuật toán chuyên sâu vốn đòi hỏi tài nguyên xử lý lớn như trên các dòng flagship như Galaxy S26 Ultra.

Bên cạnh việc đổi mới giao diện, việc tích hợp gói bảo mật tính đến tháng 10 năm 2026 đóng vai trò cốt lõi trong việc phòng ngừa các lỗ hổng hệ thống. Đây là bản nâng cấp quan trọng giúp duy trì tính ổn định, độ tin cậy và kéo dài vòng đời vận hành cho các thiết bị di động tầm trung.