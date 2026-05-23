Samsung có thể dùng màn hình BOE cho Galaxy S27 nhằm tối ưu chi phí sản xuất Samsung đang thử nghiệm màn hình OLED của BOE cho dòng Galaxy S27. Việc đa dạng hóa nguồn cung giúp hãng tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao.

Trong nhiều năm qua, các dòng điện thoại cao cấp của Samsung luôn được mặc định đi kèm với công nghệ hiển thị từ Samsung Display. Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng trong chuỗi cung ứng có thể xảy ra trên dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Theo các báo cáo mới nhất, Samsung MX – bộ phận kinh doanh di động của tập đoàn Hàn Quốc – đang xem xét việc tích hợp tấm nền OLED từ nhà sản xuất Trung Quốc BOE vào các thiết bị flagship thế hệ tiếp theo.

Chiến lược tối ưu lợi nhuận giữa áp lực giá linh kiện

Dẫn nguồn từ ZDNet Korea, BOE đang nỗ lực tiến sâu vào chuỗi cung ứng của Samsung bằng cách đưa ra mức giá cạnh tranh đáng kể. Cụ thể, mỗi tấm nền OLED từ BOE được cho là có giá thấp hơn khoảng 5 USD so với sản phẩm tương đương từ Samsung Display. Với doanh số hàng chục triệu chiếc mỗi năm, việc chuyển đổi này có thể giúp gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc tiết kiệm hàng triệu USD chi phí sản xuất.

Samsung có thể sử dụng tấm nền BOE cho dòng Galaxy S27

Áp lực về chi phí ngày càng trở nên nặng nề khi giá của các linh kiện cốt lõi như bộ nhớ RAM và chip xử lý liên tục leo thang. Việc tìm kiếm nhà cung cấp thứ cấp không chỉ giúp Samsung giảm phụ thuộc vào một nguồn duy nhất mà còn tạo ra lợi thế đàm phán giá tốt hơn với chính công ty con của mình.

Quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt

Dù có lợi thế về giá, Samsung vẫn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu để bảo vệ danh tiếng của dòng flagship Galaxy. Samsung MX được cho là đã tiến hành đánh giá thực tế tấm nền của BOE trong hơn một tháng qua. Các bài kiểm tra tập trung vào độ bền, độ chuẩn màu và hiệu suất tiêu thụ điện năng.

Tấm nền BOE của Trung Quốc hiện đang được Samsung thử nghiệm

Hiện tại, chưa có vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nào được phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Nếu vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe này, BOE sẽ chính thức trở thành nhà cung cấp màn hình thứ cấp cho Galaxy S27, song hành cùng Samsung Display. Trước đó, Samsung cũng từng hợp tác với các đối tác Trung Quốc như TCL CSOT cho dòng Galaxy A57, nhưng việc áp dụng lên dòng S-series cao cấp mang một ý nghĩa chiến lược quan trọng hơn nhiều.

Cấu hình dự kiến và phân cấp các phiên bản Galaxy S27

Dòng sản phẩm kế nhiệm Galaxy S26 được dự đoán sẽ có sự thay đổi về danh mục với sự xuất hiện của bốn phiên bản thay vì ba như truyền thống. Cấu hình phần cứng cũng sẽ có sự phân hóa rõ rệt tùy theo thị trường và phân khúc sản phẩm.

Phiên bản Vi xử lý dự kiến Nhà cung cấp màn hình Galaxy S27 / S27+ Exynos 2700 (Hầu hết thị trường) / Snapdragon 8 Elite Gen 6 Samsung Display / BOE (Tùy biến thể) Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 / Gen 6 Pro Samsung Display Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Samsung Display

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau với 4 phiên bản khác nhau

Đáng chú ý, hai phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ chỉ sử dụng dòng chip Snapdragon 8 Elite mới nhất trên toàn cầu để đảm bảo hiệu năng tối đa. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn có thể sử dụng linh kiện màn hình từ BOE để tối ưu giá thành, tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn mà vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng cao cấp.

Dù việc sử dụng màn hình từ đối tác Trung Quốc có thể gây ra những tranh luận trong cộng đồng người dùng yêu thích sự đồng bộ của hệ sinh thái Samsung, nhưng xét dưới góc độ kinh doanh và kỹ thuật, đây là một bước đi tất yếu để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp đang ngày càng khốc liệt.