Samsung có thể thay thế One UI bằng Galaxy OS tích hợp sâu AI cùng Google trên Galaxy S28 Đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển, giao diện One UI có thể được đại tu thành Galaxy OS với kiến trúc AI lõi hợp tác cùng Google nhằm tối ưu hóa hệ thống.

Sau gần một thập kỷ duy trì chu kỳ nâng cấp định kỳ, Samsung đang đứng trước bước ngoặt lớn về phần mềm di động. Các nguồn tin rò rỉ nội bộ cho biết hãng công nghệ Hàn Quốc đang cân nhắc đổi mới toàn diện giao diện tùy biến của mình, lựa chọn giữa tên gọi One UI 10 hoặc một hệ điều hành hoàn toàn mới mang tên Galaxy OS, dự kiến có thể xuất hiện trên dòng điện thoại Galaxy S28.

Sức ép tái cấu trúc sau một thập kỷ phát triển

Ra mắt nhằm thay thế giao diện cũ, One UI từng được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu hóa thao tác bằng một tay trên các thiết bị màn hình lớn. Trải qua nhiều thế hệ, đây trở thành một trong những hệ điều hành tùy biến giàu tính năng bậc nhất trong thế giới Android. Tuy nhiên, chính sự phong phú này cũng dần bộc lộ nhiều điểm hạn chế đối với trải nghiệm người dùng.

Sau thời gian dài tích lũy tính năng, hệ thống bắt đầu trở nên nặng nề với cấu trúc menu phức tạp, các tùy chọn cài đặt dày đặc và nhiều tính năng có sự chồng chéo. Sự xuất hiện của dự án Galaxy OS được định vị như một giải pháp tái cấu trúc toàn diện, loại bỏ các chi tiết thừa thãi để hướng tới sự tối giản và mượt mà trong vận hành hàng ngày.

One UI có thể sẽ trải qua một đợt đại tu toàn diện và mang tên gọi mới là Galaxy OS.

Hợp tác Google đưa AI vào tầng kiến trúc cốt lõi

Theo tài khoản tin đồn phonefuturist, điểm thay đổi mang tính cốt lõi của nền tảng mới nằm ở sự hợp tác sâu rộng giữa Samsung và Google. Khác với cách tiếp cận hiện nay khi Galaxy AI chỉ đóng vai trò như các tiện ích mở rộng bổ sung (chỉnh sửa ảnh, dịch thuật trực tiếp hay tóm tắt văn bản), nền tảng mới sẽ nhúng thẳng trí tuệ nhân tạo vào tầng xử lý trung tâm.

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần trong kiến trúc lõi, các tác vụ thông minh sẽ vận hành song song và can thiệp trực tiếp vào các luồng thao tác cơ bản nhất của người dùng, mang lại khả năng xử lý ngữ cảnh mượt mà và liền mạch hơn so với việc kích hoạt từng công cụ riêng biệt.

Chiến lược phân tầng dịch vụ và bài toán chi phí

Bên cạnh cải tiến kỹ thuật, nguồn tin rò rỉ còn tiết lộ định hướng kinh doanh hai chiều của Samsung đối với hệ sinh thái AI trong tương lai:

Tính năng tích hợp sẵn: Các công cụ cơ bản được cài đặt trực tiếp vào hệ điều hành và cung cấp miễn phí trên thiết bị cho người dùng.

Các công cụ cơ bản được cài đặt trực tiếp vào hệ điều hành và cung cấp miễn phí trên thiết bị cho người dùng. Dịch vụ nâng cao: Cung cấp các công cụ xử lý chuyên sâu từ các đối tác bên thứ ba theo mô hình thuê bao định kỳ hoặc trả phí theo nhu cầu sử dụng.

Hiện ranh giới cụ thể giữa các tính năng AI miễn phí và có phí vẫn chưa được xác định. Dù lộ trình chính thức có thể tiếp tục được điều chỉnh từ nay cho đến thời điểm dòng Galaxy S28 ra mắt, những động thái này cho thấy rõ định hướng của Samsung trong việc chuyển dịch từ một giao diện tùy biến thông thường sang một hệ điều hành thông minh đúng nghĩa.