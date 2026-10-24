Samsung công bố danh sách thiết bị Galaxy nâng cấp One UI 9 nền tảng Android 17 Samsung chính thức xác nhận các dòng điện thoại và máy tính bảng Galaxy đủ điều kiện cập nhật giao diện One UI 9 mới, khởi động lộ trình nâng cấp từ cuối năm 2026.

Samsung vừa chính thức xác nhận danh sách các dòng điện thoại và máy tính bảng Galaxy sẽ được nâng cấp lên giao diện One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17. Thông tin khởi nguồn từ thị trường Nhật Bản mang lại cái nhìn rõ nét về lộ trình hỗ trợ phần mềm mà thương hiệu công nghệ Hàn Quốc áp dụng cho các thiết bị cao cấp lẫn tầm trung trên phạm vi toàn cầu.

Lộ trình triển khai bản cập nhật One UI 9 theo từng giai đoạn

Giao diện One UI 9 được lên kế hoạch ra mắt cùng thế hệ điện thoại Galaxy S26 vào tháng 9, sau đó lần lượt phân phối tới các thế hệ thiết bị tiền nhiệm. Tại thị trường Nhật Bản, các sản phẩm nằm trong danh sách sẽ tiếp cận bản cập nhật sớm nhất trong khung thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026.

Samsung bắt đầu triển khai One UI 9 cho các điện thoại Galaxy

Đối với các thị trường quốc tế cùng dòng thiết bị phổ thông, lộ trình cập nhật dự kiến được kích hoạt từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027. Việc chia nhỏ chu kỳ phát hành thành các giai đoạn riêng biệt là giải pháp kỹ thuật cần thiết giúp đội ngũ phát triển kiểm soát độ ổn định của hệ điều hành, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro phát sinh lỗi trên diện rộng trước khi phổ cập hoàn toàn.

Danh mục smartphone Galaxy thuộc diện nâng cấp

Đợt nâng cấp One UI 9 bao gồm sự góp mặt của hàng loạt thiết bị flagship trải dài qua nhiều thế hệ, bên cạnh những đại diện tiêu biểu của phân khúc tầm trung Galaxy A:

Dòng Galaxy S: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, Galaxy S25, S25 Ultra, Galaxy S24, S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 và Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, Galaxy S25, S25 Ultra, Galaxy S24, S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 và Galaxy S23 Ultra. Dòng màn hình gập Galaxy Z: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5.

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5. Dòng Galaxy A: Galaxy A57, A55, A54, A36 và A25.

Một chi tiết đáng chú ý là sự vắng mặt tạm thời của các phiên bản Plus thuộc dòng Galaxy S24 và S25 trong danh bố ban đầu. Tuy vậy, đây mới chỉ là tài liệu công bố đợt một và hãng dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung các thiết bị còn thiếu sau khi hoàn thiện các bài kiểm thử tương thích.

Nhiều điện thoại Galaxy sẽ sớm nhận được cập nhật One UI 9

Hệ sinh thái máy tính bảng Galaxy Tab trong kế hoạch nâng cấp

Không chỉ tập trung vào thiết bị cầm tay, phân nhánh máy tính bảng cũng sở hữu danh mục thiết bị hỗ trợ tương đối toàn diện, phục vụ đầy đủ nhu cầu từ cao cấp đến văn phòng chuyên biệt:

Phân khúc thiết bị Danh sách model Galaxy Tab hỗ trợ One UI 9 Flagship & Cận cao cấp Galaxy Tab S11, S11 Ultra, toàn bộ dòng Tab S10 (Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite), dòng Tab S9 (Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+) Phổ thông & Bền bỉ Galaxy Tab S6 Lite (2024), series Galaxy Tab A11 (Tab A11, Tab A11+, Tab A11 5G), Galaxy Tab Active 5 Pro

Các máy tính bàng Galaxy cũng sẽ sớm được cập nhật One UI 9

Đánh giá định hướng hỗ trợ vòng đời thiết bị

Kế hoạch triển khai One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17 thể hiện nỗ lực duy trì vòng đời phần mềm dài hạn của thương hiệu đối với phần cứng. Việc tiếp tục mang hệ điều hành thế hệ mới lên các thế hệ tiền nhiệm như Galaxy S23 series hay Tab S9 series góp phần tối ưu giá trị sử dụng và duy trì sự ổn định hệ thống cho người dùng trung thành.