Samsung đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm One UI 9.5 trên các dòng điện thoại Galaxy mới nhất Phiên bản One UI 9.5 Beta đang được Samsung đẩy nhanh tiến độ phát triển nội bộ, dự kiến ra mắt người dùng dòng Galaxy S26 ngay trong tháng 11 thay vì cuối năm.

Chương trình thử nghiệm giao diện One UI 9.5 Beta dành cho hệ sinh thái Galaxy đang được Samsung đẩy nhanh tiến độ phát triển sớm hơn thường lệ. Các động thái mới trên hệ thống ứng dụng cùng dữ liệu máy chủ nội bộ cho thấy người dùng có thể sớm tiếp cận bản nâng cấp phần mềm này trong thời gian ngắn tới.

Tín hiệu mở màn từ ứng dụng Samsung Members

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bản cập nhật đang đến gần xuất hiện ngay trên ứng dụng Samsung Members. Nền tảng này vừa được cập nhật giao diện mới, trong đó khu vực banner mời người dùng đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm One UI ở cạnh dưới màn hình chính đã được tái thiết kế hoàn chỉnh. Về mặt quy trình, đây là bước chuẩn bị kỹ thuật quen thuộc của hãng công nghệ Hàn Quốc trước khi chính thức mở cổng đăng ký Beta cho cộng đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu thông tin về bản cập nhật này lộ diện. Trước đó vào đầu tháng 10, tên gọi One UI 9.5 đã xuất hiện trực tiếp trong nhật ký thay đổi của một ứng dụng hệ thống trên kho ứng dụng Galaxy Store, xác nhận sự tồn tại chính thức của nhánh phần mềm tiếp theo.

Rút ngắn chu kỳ phát hành so với tiền nhiệm

Tiến độ phát triển của One UI 9.5 đang ghi nhận tốc độ nhanh hơn đáng kể khi so sánh với thế hệ One UI 8.5 trước đây. Các bản dựng phần mềm đầu tiên dành cho Galaxy S26 series đã được ghi nhận trên hệ thống máy chủ của Samsung từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Trong khi đó, ở chu kỳ trước, các bản thử nghiệm One UI 8.5 cho Galaxy S25 series chỉ bắt đầu hiện diện từ giữa tháng 9 năm 2025.

Samsung đang phát triển One UI 9.5

Trước đó, đợt thử nghiệm One UI 8.5 Beta từng bắt đầu vào ngày 8 tháng 12. Dựa trên chu kỳ dịch chuyển giữa giai đoạn nạp bản dựng nội bộ đến lúc mở bản thử nghiệm diện rộng, One UI 9.5 Beta hoàn toàn có khả năng được công bố ngay trong tuần đầu tiên của tháng 11. Động thái đẩy sớm lịch trình phần mềm cũng củng cố giả thuyết dòng thiết bị tiếp theo là Galaxy S27 có thể được ra mắt sớm hơn dự kiến ban đầu.

Nhóm thiết bị sẵn sàng đón đầu đợt cập nhật

Theo tiền lệ cập nhật của Samsung, dòng flagship tiêu chuẩn mới nhất như Galaxy S26 series sẽ là nhóm thiết bị đầu tiên được tiếp cận phiên bản Beta ngay trong ngày mở cổng đăng ký. Ở giai đoạn thử nghiệm One UI 8.5 trước đó, hãng từng triển khai đồng thời cho dòng Galaxy S25 cùng hai thiết bị gập Fold7 và Flip7. Tuy nhiên, việc các dòng máy gập thế hệ mới có được phát hành song song trong đợt đầu của One UI 9.5 hay không vẫn chưa được hãng xác nhận.

Thiết bị đầu bảng Galaxy S26 Ultra là cái tên trọng tâm được tối ưu hóa cho bản nâng cấp lớn này, sở hữu cấu hình kỹ thuật mạnh mẽ nhằm khai thác triệt để các tính năng hệ thống mới:

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM & Lưu trữ 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Hệ thống camera Cảm biến chính 200MP, zoom 100x, chống rung OIS, quay 8K Dung lượng pin & Sạc 5000mAh, sạc nhanh công suất 60W, sạc không dây và sạc ngược Độ bền & Tiện ích Khung Armor Aluminum nguyên khối, chuẩn kháng nước IP68, tích hợp S Pen

Hiện tại, hãng công nghệ vẫn chưa đưa ra thời điểm công bố lịch trình cập nhật chi tiết. Các giai đoạn thử nghiệm thực tế sẽ tiếp tục được triển khai từng bước trước khi bản hoàn thiện chính thức được phân phối trên phạm vi toàn cầu.