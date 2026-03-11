Samsung Display sản xuất 700.000 tấm nền OLED Privacy Display cho Galaxy S27 Pro từ tháng 11/2026 Theo UBI Research, Samsung Display chuẩn bị sản xuất hàng loạt tấm nền OLED có công nghệ chống nhìn lén cho Galaxy S27 Pro, dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

Samsung Display dự kiến sản xuất khoảng 700.000 tấm nền OLED trang bị công nghệ Privacy Display cho Galaxy S27 Pro ngay từ tháng 11/2026. Đây là bước chuẩn bị trước thời điểm ra mắt chính thức của dòng flagship này, dự kiến vào đầu năm 2027 với trọng tâm là bảo mật hiển thị.

Thông tin được KoreaHerald dẫn lại từ UBI Research, sau đó được Gizmochina đăng tải. Hiện các số liệu này vẫn là ước tính, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung.

Privacy Display hoạt động ra sao và vì sao được mở rộng?

Privacy Display là giải pháp bảo mật ở cấp độ phần cứng, sử dụng công nghệ Flex Magic Pixel. Công nghệ này giúp ngăn người khác quan sát màn hình từ các góc nghiêng. Người dùng có thể tùy chỉnh chế độ hiển thị thông qua giao diện phần mềm.

Galaxy S27 Pro có thể sở hữu công nghệ màn hình chống nhìn trộm

Tính năng này từng xuất hiện lần đầu trên Galaxy S26 Ultra. Theo nguồn tin, giải pháp chống nhìn lén đã góp phần mang lại doanh số khả quan cho mẫu máy này. Vì vậy, bước sang năm 2027, Samsung tiếp tục đặt cược vào công nghệ này bằng cách mở rộng quy mô áp dụng sang cả Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Đáng chú ý, các báo cáo ban đầu cho rằng toàn bộ phiên bản thuộc dòng Galaxy S27 sẽ có Privacy Display. Tuy nhiên, thông tin mới hơn xác nhận công nghệ này chỉ giới hạn ở các biến thể cao cấp.

Con số 700.000 tấm nền nói lên điều gì?

UBI Research ước tính Samsung Display có thể sản xuất khoảng 700.000 tấm nền cho Galaxy S27 Pro trong tháng 11/2026. Đây là mục tiêu ban đầu nhằm chuẩn bị cho thời điểm công bố chính thức, dự kiến vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027.

Sau mốc đó, tổng sản lượng thực tế sẽ tăng đáng kể để phục vụ nhu cầu thị trường. Nguồn tin không nêu con số cụ thể cho giai đoạn này.

Đây là tính năng khá hữu ích từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra

Bốn mẫu Galaxy S27 và sự phân hóa về vật liệu OLED

Dòng Galaxy S27 dự kiến gồm bốn mẫu máy: phiên bản tiêu chuẩn, Plus, Pro và Ultra. Trong đó, mẫu Ultra theo truyền thống vẫn là dòng đạt doanh số cao nhất của hãng.

Về tấm nền, Samsung được cho là chia thành hai nhóm dựa trên bộ vật liệu OLED, như bảng dưới đây.

Mẫu máy Bộ vật liệu OLED Privacy Display Galaxy S27 M14+ (tấm nền OLED cải tiến) Không thuộc nhóm được nhắc tới Galaxy S27+ M14+ (tấm nền OLED cải tiến) Không thuộc nhóm được nhắc tới Galaxy S27 Pro M16 (OLED cao cấp hơn) Dự kiến có Galaxy S27 Ultra M16 (OLED cao cấp hơn) Dự kiến có

Như vậy, hai phiên bản Pro và Ultra không chỉ có thêm tính năng riêng tư mà còn dùng bộ vật liệu OLED cao cấp hơn so với hai mẫu còn lại.

Điều cần lưu ý

Các thông tin trên đến từ báo cáo của bên thứ ba và chưa được Samsung công bố. Thời điểm ra mắt, cấu hình và danh sách máy hỗ trợ Privacy Display có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Nhìn chung, kế hoạch sản xuất sớm cho thấy Samsung xem bảo mật hiển thị là điểm nhấn của thế hệ flagship tiếp theo, và sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm cao cấp.