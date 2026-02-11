Samsung đồng xác thực chip Exynos 2700 trên Galaxy S27 Pro: MX và System LSI bắt tay từ sớm Bộ phận MX và System LSI của Samsung được cho là đồng xác thực Exynos 2700 từ sớm để xử lý điện năng, nhiệt độ, phần mềm và thu hẹp khoảng cách với Snapdragon

Samsung được cho là đang thay đổi cách phát triển vi xử lý Exynos: bộ phận di động và bộ phận thiết kế chip làm việc trực tiếp với nhau ngay từ đầu, bắt đầu với dòng Galaxy S27 Pro. Mục tiêu của tập đoàn là tối ưu hiệu năng thực tế của máy, thay vì chỉ dừng ở thông số trên lý thuyết.

Theo nguồn tin từ Phonefuturist, bộ phận Mobile eXperience (MX) và System LSI đã bắt đầu quy trình đồng xác thực cho vi xử lý Exynos 2700, dự kiến xuất hiện trên Galaxy S27 Pro. Hiện đây vẫn là thông tin từ nguồn tin, chưa có xác nhận chính thức từ Samsung.

Từ hai đơn vị tách biệt đến một vòng lặp tối ưu chung

Trước đây, MX và System LSI vận hành độc lập. Hệ quả là các vấn đề về quản lý điện năng, điều phối nhiệt độ và độ tương thích phần mềm thường chỉ được xử lý ở giai đoạn muộn của quá trình phát triển sản phẩm.

Samsung đang tích cực phát triển chip Exynos cho Galaxy S27 Pro

Với vòng lặp tối ưu hóa đồng bộ mới, System LSI có thể khắc phục trực tiếp các điểm nghẽn về hiệu suất năng lượng ngay trong giao diện One UI. Can thiệp kỹ thuật trước khi chốt thiết kế phần cứng cuối cùng giúp vi xử lý phát huy tối đa khả năng lý thuyết trên thiết bị thực tế.

Tiêu chí Cách làm trước đây Quy trình đồng xác thực mới Mô hình phối hợp MX và System LSI vận hành độc lập Hai bộ phận hợp tác trực tiếp Thời điểm xử lý vấn đề Điện năng, nhiệt độ, tương thích phần mềm thường được xử lý ở giai đoạn muộn Can thiệp kỹ thuật trước khi chốt thiết kế phần cứng cuối cùng Tối ưu hiệu suất năng lượng Khó điều chỉnh sớm System LSI khắc phục điểm nghẽn ngay trong giao diện One UI

Thêm thiết bị thử nghiệm, kỳ vọng thu hẹp khoảng cách với Snapdragon

Các nguồn tin trong ngành ghi nhận Samsung đã bổ sung thêm thiết bị thử nghiệm kỹ thuật cho bộ phận System LSI, nhằm mở rộng quy trình kiểm thử trước khi sản phẩm ra mắt. Nhờ sự chuẩn bị này, Galaxy S27 Pro được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách về hiệu năng so với các phiên bản dùng vi xử lý Snapdragon.

Flagship tiếp theo của Samsung sẽ có hiệu suất mạnh mẽ

Galaxy S27 Pro ở trung tâm chiến lược mới

Galaxy S27 Ultra dự kiến vẫn giữ vị trí dòng máy cao cấp nhất về phần cứng. Tuy nhiên, việc đặt Galaxy S27 Pro vào trung tâm của chiến lược hợp tác cho thấy một thay đổi định hướng rõ rệt.

Thay vì xem vi xử lý tự sản xuất là biện pháp cắt giảm chi phí theo khu vực, hợp tác kỹ thuật sâu được kỳ vọng giúp Galaxy S27 Pro đạt hiệu suất trên mỗi watt điện tốt hơn trong các tác vụ sử dụng hằng ngày.

Những điều chưa được xác nhận

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu quy trình tích hợp này có áp dụng cho phiên bản Galaxy S27 Ultra dùng chip Exynos tại một số thị trường hay không. Ngoài ra, các thông tin về Exynos 2700 mới chỉ đến từ nguồn tin, và hiệu năng thực tế chỉ có thể kiểm chứng khi sản phẩm ra mắt.

Dù vậy, việc thắt chặt phối hợp giữa các bộ phận cho thấy Samsung đang từng bước đồng bộ năng lực sản xuất vi xử lý với chiến lược phát triển hệ sinh thái di động của hãng.