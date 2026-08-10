Samsung dừng cập nhật phần mềm bảo mật cho Galaxy A04s và Galaxy A23 5G ra mắt năm 2022 Samsung dừng hỗ trợ bảo mật cho Galaxy A04s và Galaxy A23 5G, đánh dấu việc hoàn tất vòng đời cập nhật định kỳ đối với hai mẫu smartphone ra mắt năm 2022.

Samsung vừa chính thức điều chỉnh danh mục thiết bị hỗ trợ phần mềm khi loại bỏ hai mẫu điện thoại Galaxy A04s và Galaxy A23 5G khỏi danh sách cập nhật bảo mật định kỳ. Động thái này đánh dấu thời điểm kết thúc chu kỳ hỗ trợ kỹ thuật chính thức cho bộ đôi sản phẩm phân khúc phổ thông và tầm trung sau nhiều năm vận hành trên thị trường.

Galaxy A23 5G và Galaxy A04s vừa bị Samsung ngừng hỗ trợ phần mềm

Vòng đời hỗ trợ kỹ thuật của Galaxy A04s và Galaxy A23 5G đã khép lại

Bộ đôi Galaxy A04s và Galaxy A23 5G được Samsung giới thiệu lần đầu vào năm 2022. Kể từ thời điểm phát hành, cả hai thiết bị đều được duy trì các gói vá lỗi an ninh theo chu kỳ hàng quý nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trước các nguy cơ tấn công kỹ thuật số.

Theo quy trình vận hành tiêu chuẩn của hãng công nghệ Hàn Quốc, các dòng máy cũ đạt đủ thời hạn cam kết ban đầu sẽ dần được đưa ra khỏi danh sách cập nhật định kỳ. Việc dừng hỗ trợ này giúp nhà sản xuất tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật, tập trung phát triển và chăm sóc hệ sinh thái các dòng máy thế hệ mới hơn.

Thiết kế Galaxy A04s

Tác động thực tế và rủi ro an ninh đối với người dùng

Quyết định này không đồng nghĩa với việc hai mẫu điện thoại trên sẽ lập tức ngừng hoạt động. Người dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng bình thường các tác vụ liên lạc cơ bản, duyệt web, xem nội dung trực tuyến cũng như truy cập các ứng dụng mạng xã hội trên nền tảng sẵn có.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở phương diện bảo mật thông tin. Khi không còn nhận được các bản vá lỗi định kỳ, thiết bị sẽ dễ tổn thương hơn trước các lỗ hổng phần mềm mới phát sinh trong tương lai. Ngoài ra, máy cũng không thể nâng cấp lên các tính năng phần mềm thế hệ mới mà Samsung đang triển khai trên hệ điều hành One UI.

Galaxy A23 5G và Galaxy A04s sẽ không được vá bảo mật trong thời gian tới

Phương án duy trì và lộ trình nâng cấp thiết bị phù hợp

Đối với những trường hợp chỉ sử dụng thiết bị cho các nhu cầu liên lạc thông thường và không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, việc tiếp tục gắn bó với Galaxy A04s hay Galaxy A23 5G vẫn hoàn toàn khả thi trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu ưu tiên mức độ an toàn dữ liệu cá nhân hoặc mong muốn trải nghiệm công nghệ mới, việc nâng cấp lên các phiên bản kế nhiệm là hướng đi cần thiết. Người dùng có thể cân nhắc các dòng máy Galaxy A thế hệ mới hơn như Galaxy A08, Galaxy A26 hay Galaxy A27 để nhận được chính sách cam kết hỗ trợ cập nhật lâu dài hơn từ nhà sản xuất.

Người dùng Galaxy A23 5G và Galaxy A04s có thể cân nhắc nâng cấp lên model mới hơn